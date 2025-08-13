"Вони не втрачають відчуття життя": українка розповіла про старість в Швейцарії
Українка Дарія живе у Швейцарії, і чимало речей в країні все ще викликають у неї здивування. Зокрема й те, як живуть швейцарські пенсіонери.
Українка розповіла, що старість у Швейцарії зовсім відрізняється від України, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.
Як проходить старість у Швейцарії?
Українка поділилася, що у Швейцарії пенсіонери живуть на гідному рівні – ходять на концерти, у заклади, відпочивають разом з молоддю. І стосується це не тільки безкоштовних подій.
Ми зайшли в такий кафе-бар-клуб, який тільки для місцевих, там не було туристів, крім мене. Музика була – диско та рейв, вечірка була вночі. Група, що виступала, виглядала дуже сучасно,
– поділилася Дарія.
Втім, там була пара людей старшого віку, що чудово проводила час. І попри свій вік, пенсіонери не втрачають "відчуття життя".
Українка розповіла про старість у Швейцарії: дивіться відео
Українка переконана, що причина цьому – краще фінансове становище. Адже коли доводиться "виживати", немає можливості відвідувати концерти, ходити у кафе, відправлятися у поїздки. А пенсії у Швейцарії вистачає на дуже гідне життя.
Це дуже звична картина, коли заходиш в якийсь заклад, і переважно бачиш там людей літнього віку,
– розповіла блогерка.
Молодь зазвичай ходить у кав'ярні, а ось ті, хто сидить в ресторанах – це старші люди, яким за 50 років. Пенсіонери часто їздять в гори, намагаються постійно рухатися – і їхня жага до життя дозволяє їм не "засідати вдома".
