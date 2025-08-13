Українка розповіла, що старість у Швейцарії зовсім відрізняється від України, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.

Як проходить старість у Швейцарії?

Українка поділилася, що у Швейцарії пенсіонери живуть на гідному рівні – ходять на концерти, у заклади, відпочивають разом з молоддю. І стосується це не тільки безкоштовних подій.

Ми зайшли в такий кафе-бар-клуб, який тільки для місцевих, там не було туристів, крім мене. Музика була – диско та рейв, вечірка була вночі. Група, що виступала, виглядала дуже сучасно,

– поділилася Дарія.

Втім, там була пара людей старшого віку, що чудово проводила час. І попри свій вік, пенсіонери не втрачають "відчуття життя".

Українка розповіла про старість у Швейцарії: дивіться відео

Українка переконана, що причина цьому – краще фінансове становище. Адже коли доводиться "виживати", немає можливості відвідувати концерти, ходити у кафе, відправлятися у поїздки. А пенсії у Швейцарії вистачає на дуже гідне життя.

Це дуже звична картина, коли заходиш в якийсь заклад, і переважно бачиш там людей літнього віку,

– розповіла блогерка.

Молодь зазвичай ходить у кав'ярні, а ось ті, хто сидить в ресторанах – це старші люди, яким за 50 років. Пенсіонери часто їздять в гори, намагаються постійно рухатися – і їхня жага до життя дозволяє їм не "засідати вдома".

