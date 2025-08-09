Блогерка розповіла, що зараз вже навіть не зважає на різні дрібнички у Швейцарії, але одразу після переїзду вони її неабияк дивували, повідомляє 24 Канал з посиланням на dariasuhak.

Чоловіки проводять більше часу з дітьми

У Швейцарії дуже багато чоловіків ходять із дитячими візочками та повноцінно проводять час зі своїми дітьми.

У великих чергах, в зоопарках, за морозивом, стоїть багато тат і вони проводять час з дитиною,

– розповіла блогерка.

Можна пити воду з крана

Водопровідна вода у Швейцарії дуже чиста та погодить з гірських чи підземних джерел. Попри те, що вода все ще може бути жорсткою, і під час кип'ятіння на чайнику часом може утворюватися наліт, люди не набирають питну воду, а використовують ту, що тече з крана.

Швейцарці люблять пити воду

На святкових столах у Швейцарії завжди знайдеться дві пляшки води – одна з газом, а інша – без.

На наших святах я бачу питну воду без газу, але, як на мене, люди її не дуже часто п'ють. А тут постійно п'ють багато води, – додала дівчина.

Воду часто змішують з сиропами

Замість солодкої води з магазинів швейцарці готують напої вдома: змішують звичайну воду з різними солодкими сиропами. Також за допомогою спеціальної машини воду часто газують самостійно.

Замість "алло" кажуть ім'я та прізвище

Коли швейцарцям дзвонять, вони одразу ж кажуть своє ім'я та прізвище. Українка розповіла, що саме так робила пара швейцарців, у яких вона колись жила, і це її неабияк здивувало.

