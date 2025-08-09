Блогер рассказала, что сейчас уже даже не обращает внимания на различные мелочи в Швейцарии, но сразу после переезда они ее изрядно удивляли, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasuhak.

Интересно "Обязательно беру 4 недели летом": украинка рассказала, какие отпуска в Норвегии

Мужчины проводят больше времени с детьми

В Швейцарии очень много мужчин ходят с детскими колясками и полноценно проводят время со своими детьми.

В больших очередях, в зоопарках, за мороженым, стоит много пап и они проводят время с ребенком,

– рассказала блогерша.

Можно пить воду из крана

Водопроводная вода в Швейцарии очень чистая и пойдет из горных или подземных источников. Несмотря на то, что вода все еще может быть жесткой, и во время кипячения на чайнике порой может образовываться налет, люди не набирают питьевую воду, а используют ту, что течет из крана.

Швейцарцы любят пить воду

На праздничных столах в Швейцарии всегда найдется две бутылки воды – одна с газом, а другая – без.

На наших праздниках я вижу питьевую воду без газа, но, как по мне, люди ее не очень часто пьют. А здесь постоянно пьют много воды, – добавила девушка.

Украинка рассказала о жизни в Швейцарии: смотрите видео

Воду часто смешивают с сиропами

Вместо сладкой воды из магазинов швейцарцы готовят напитки дома: смешивают обычную воду с различными сладкими сиропами. Также с помощью специальной машины воду часто газируют самостоятельно.

Вместо "алло" говорят имя и фамилию

Когда швейцарцам звонят, они сразу же говорят свое имя и фамилию. Украинка рассказала, что именно так делала пара швейцарцев, у которых она когда-то жила, и это ее изрядно удивило.

К слову, ранее мы уже рассказывали о неожиданных минусах жизни в Париже – о них стоит знать перед поездкой.