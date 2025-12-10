Президент Португалии должен подписать законопроект – и после этого все лица, носящие никаб или паранджу, рискуют быть оштрафованными на 4000 евро, если наденут эту одежду в запрещенном месте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Почему в Португалии планируют запретить ношение паранджи?

Кроме того, в законопроекте предусмотрено еще одно наказание – тюремное заключение на срок до трех лет для тех, кто заставляет другого человека носить никаб или паранджу. Если закон будет подписан, тогда Португалия присоединится к Франции, Бельгии, Австрии и Дании, что также имеют запреты на ношение паранджи в общественных местах, пишет The Guardian.

Между тем во многих других странах Европы, например в Испании, Германии, Нидерландах и Италии существуют ограничения на ношение паранджи и никаба только в определенных местах – а именно в школах, больницах или общественном транспорте. Сторонники такого запрета убеждены, что люди не должны появляться на публике без возможности быть идентифицированными.

Критики этой одежды убеждены, что она не способствует социальному и религиозному единству, а также угнетает женщин. Зато те, кто выступают против запрета, убеждены, что она препятствует свободе людей исповедовать свою веру так, как они выбирают.

Лидер партии "Чега" Андре Вентура после того, когда законопроект был одобрен в желтые, заявил, что этот закон защищает "ваших и наших дочерей от необходимости когда-то носить паранджу в этой стране.

Сегодня исторический день для нашей демократии и для защиты наших ценностей, нашей идентичности и прав женщин,

– написал он в X.

