Украинка рассказала, что старость в Швейцарии совсем отличается от Украины

Как проходит старость в Швейцарии?

Украинка поделилась, что в Швейцарии пенсионеры живут на достойном уровне – ходят на концерты, в заведения, отдыхают вместе с молодежью. И касается это не только бесплатных событий.

Мы зашли в такой кафе-бар-клуб, который только для местных, там не было туристов, кроме меня. Музыка была – диско и рейв, вечеринка была ночью. Группа, выступавшая, выглядела очень современно,

– поделилась Дарья.

Впрочем, там была пара людей старшего возраста, что прекрасно проводила время. И несмотря на свой возраст, пенсионеры не теряют "ощущение жизни".

Украинка рассказала о старости в Швейцарии: смотрите видео

Украинка убеждена, что причина этому – лучшее финансовое положение. Ведь когда приходится "выживать", нет возможности посещать концерты, ходить в кафе, отправляться в поездки. А пенсии в Швейцарии хватает на очень достойную жизнь.

Это очень привычная картина, когда заходишь в какое-то заведение, и преимущественно видишь там людей пожилого возраста,

– рассказала блогерша.

Молодежь обычно ходит в кафе, а вот те, кто сидит в ресторанах – это старшие люди, которым за 50 лет. Пенсионеры часто ездят в горы, стараются постоянно двигаться – и их жажда жизни позволяет им не "заседать дома".

