Бірмінгем понад місяць потопає у відходах: сміттярі страйкують і не планують зупинятися

Сміттярі британського Бірмінгема продовжують "сміттєвий страйк". Перемовини з мерією ні до чого не привели, а радше навпаки – ще більше обурили страйкарів.

Сміттярі Бірмінгема страйкують ще з 11 березня через плани мерії ліквідувати структуру, яка відповідає за збір і сортування відходів. Працівники стверджують, що це призведе до звільнень і скорочення зарплат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Яка ситуація у Бірмінгемі зараз

Наразі сміття з міських баків вивозять у набагато менших обсягах, що призводить до сильного смороду. Крім цього, на гори сміття збігаються місцеві щури.

Ще у березні, коли на вулицях Бірмінгема накопичилося близько 17 тонн відходів, влада оголосила надзвичайну ситуацію. І, за їхніми, попри страйк зараз вдається вивозити 1 500 тонн сміття на день.

Гори сміття у Бірмінгемі: дивіться відео

Чому сторони не змогли домовитися

У мерії заявили, що кілька тижнів проводили зі страйкарями перемовини. За словами представників влади, вони запропонували "гідну альтернативу".

Водночас працівники заявили, що угода була "абсолютно неадекватна", заявивши, що там все ще йдеться про суттєве урізання виплат. У профспілці закликали уряд втрутитися і посприяти перемовинам для завершення страйку.

У мерії пояснюють, що ліквідація вищезгаданої структури потрібна для того, щоб узгодити місцеву практику поводження з відходами із тією, що діє по всій території країни. І що "двері для перемовин залишаються відкритими".