Польське село стало світовою сенсацією: чим воно особливе та як туди добратися

Нещодавно польське село Сулошова облетіло західні видання. Воно привернуло увагу всього світу завдяки своєму незвичайному плануванню.

Річ у тім, що фото Сулошови з висоти пташиного польоту – неймовірні. Однак цей населений пункт особливий не лише своїми краєвидами. Про це пише 24 Канал.

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Чому Сулошова привернуло увагу світу

Зацікавленість цим селом зросла після того, як іноземні видання почали публікувати його пейзажі з дрона.

Усі будівлі в Сулошові збудовані по обидва боки єдиної дороги, а за ними простягаються красиві поля, які з висоти створюють візерунки, які нагадують листя.

Краєвиди села Сулошова: дивіться на відео

Довідка. Село розташоване у гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства.

Наразі у Сулошові проживають близько 6000 людей. Попри те, що це невелике село, воно щорічно приваблює безліч туристів, особливо навесні та влітку.

У регіоні є кілька визначних пам'яток, зокрема середньовічний замок Піскова Скала і знаменитий скельний моноліт Maczuga Herkulesa (кийок Геркулеса), висотою 30 метрів. Також там є скелі, яри й понад 400 печер.

Як доїхати до села Сулошова

Сулошова розташоване на південному заході Польщі, недалеко від містечка Олькуш та Ойцовського національного парку.

Доїхати туди можна автомобілем через Перемишль, Ряшів та Краків. Або автобусом із найближчих великих міст.

Село Сулошова на карті:

До слова, раніше ми розповідали про 5 красивих місць у Польщі, куди можна поїхати весною у подорож. Особливої уваги варта Хохловська долина у Татрах, де у квітні розквітають крокуси.