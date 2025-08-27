Укр Рус
27 серпня, 22:39
2

174 парашутисти побили світовий рекорд та склали у небі незвичну фігуру: неймовірне відео

Марина Блохіна
Основні тези
  • 174 парашутисти з 53 країн світу встановили новий світовий рекорд, створивши унікальну фігуру під час вільного падіння в Чикаго.
  • Скайдайвери зістрибнули з 9 літаків та побили рекорд, що тримався 10 років, утворивши величезну квітку.
  • Учасниця Моніка Нончева зазначила, що це її перший світовий рекордний захід, до якого вона готувалася близько двох років.

Парашутизм, або ж скайдайвінг – це один з маловідомих видів спорту, який, втім, має чимало шанувальників. І, звісно ж, є в ньому ще й свої рекорди – і один з них нещодавно побили парашутисти з Чикаго.

Новий світовий рекорд встановили у Чикаго – понад сотня парашутистів склали під час стрибка унікальну фігуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Skydive Chicago.

Новий світовий рекорд у Чикаго

Для встановлення нового світового рекорду зібралися досвідчені та елітні парашутисти з 53 країн світу – і у вільному падінні вони створили гігантську фігуру. 

Парашутисти побили світовий рекорд у Чикаго: дивіться відео

Скайдайвери водночас зістрибнули з 9 літаків та побили рекорд, що тримався 10 років. Втім, вони збираються побити цей-таки рекорд ще раз, і до того ж незабаром. 

Це був довгий шлях, аби потрапити сюди, для мене це було близько двох років відвідування тренувальних таборів, щоб взяти участь у цьому світовому рекорді. Це мій перший спільний світовий рекордний захід, тому для мене справді особливо бути тут сьогодні,
 – поділилася Моніка Нончева, одна з парашутисток. 

Під час польоту животом до землі 174 парашутисти утворили величезну квітку. 

