Новий світовий рекорд встановили у Чикаго – понад сотня парашутистів склали під час стрибка унікальну фігуру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Skydive Chicago.

Новий світовий рекорд у Чикаго

Для встановлення нового світового рекорду зібралися досвідчені та елітні парашутисти з 53 країн світу – і у вільному падінні вони створили гігантську фігуру.

Парашутисти побили світовий рекорд у Чикаго: дивіться відео

Скайдайвери водночас зістрибнули з 9 літаків та побили рекорд, що тримався 10 років. Втім, вони збираються побити цей-таки рекорд ще раз, і до того ж незабаром.

Це був довгий шлях, аби потрапити сюди, для мене це було близько двох років відвідування тренувальних таборів, щоб взяти участь у цьому світовому рекорді. Це мій перший спільний світовий рекордний захід, тому для мене справді особливо бути тут сьогодні,

– поділилася Моніка Нончева, одна з парашутисток.

Під час польоту животом до землі 174 парашутисти утворили величезну квітку.

