Новый мировой рекорд установили в Чикаго – более сотни парашютистов составили во время прыжка уникальную фигуру, сообщает 24 Канал со ссылкой на Skydive Chicago.

Новый мировой рекорд в Чикаго

Для установления нового мирового рекорда собрались опытные и элитные парашютисты из 53 стран мира – и в свободном падении они создали гигантскую фигуру.

Парашютисты побили мировой рекорд в Чикаго: смотрите видео

Скайдайверы одновременно спрыгнули с 9 самолетов и побили рекорд, державшийся 10 лет. Впрочем, они собираются побить этот же рекорд еще раз, и к тому же вскоре.

Это был долгий путь, чтобы попасть сюда, для меня это было около двух лет посещения тренировочных лагерей, чтобы принять участие в этом мировом рекорде. Это мой первый совместный мировой рекордный мероприятие, поэтому для меня действительно особенно быть здесь сегодня,

– поделилась Моника Нончева, одна из парашютисток.

Во время полета животом к земле 174 парашютиста образовали огромный цветок.

