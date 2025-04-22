"Зірковий час" минув: Таллінн демонтує радянську символіку
- В Таллінні демонтують радянську символіку з Центру російської культури.
- Демонтовані символи планується перевезти до міського музею на зберігання, але не для експозиції.
В Таллінні демонтують радянську символіку з Центру російської культури. Підготовчі заходи до цієї ініціативи розпочалися 21 квітня.
Очікується, що проєкт триватиме до кінця тижня, хоча є ймовірність більш раннього завершення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Postimees.
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Таллінн демонтує радянську символіку
Демонтовані символи серпа і молота, піонерські прапори та п'ятикутну зірку планується перевезти до міського музею на зберігання, хоча вони не будуть експонуватися.
Конструкція вагою 2 тонни наразі перебуває в аварійному стані через крихкий гіпсовий склад.
У Таллінні демонтують радянську символіку з будівлі Центру російської культури / Фото Tairo Lutter
У Таллінні демонтують радянську символіку з будівлі Центру російської культури / Фото Tairo Lutter
У лютому міська влада Таллінна оголосила про плани об'єднати управління Фонду "Талліннський культурний котел", Талліннський культурний центр "Салме" і Російський культурний центр.
Також рік тому прийняли рішення про перейменування Центру російської культури на Центр національних меншин.
Тим часом фаворит румунських виборів хоче припинити підтримку українців.