Наймальовничіші острови Таїланду без натовпів: 11 альтернатив переповненому Пхукету

Жваве місто Пхукет продовжує приваблювати найбільший потік туристів, які шукають тропічного відпочинку в Таїланді. Але у 2024 році саме цей острів був названий найбільш переповненим напрямком.

Тому не дивно, що багато мандрівників починають шукати альтернативи найпопулярнішим островам Таїланду. 24 Канал з посиланням на туристичну компанію eShores називає 11 менш відомих островів, але нічим не гірших за популярний Пхукет.

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На яких островах Таїланду відпочити без натовпів

По всьому Таїланду є безліч островів, де можна насолодитися пляжним відпочинком і природою.

Острови Пхі-Пхі: бірюзові води, вапнякові скелі, жваве нічне життя і безтурботні пляжі.

Ко Ланта: розслаблена атмосфера з м'яким піском, прихованими пляжами і пишним національним парком.

Ко Яо Ной і Ко Яо Яй: острови з мангровими лісами, культурою і незайманою красою.

Ко Панган: батьківщина вечірки Full Moon Party, зі спокійними пляжами і пишними джунглями.

Ко Самет: недалеко від Бангкока, з цілорічною погодою та ідилічними пляжами.



Острів Ко Самет / Фото bangkokpost

Ко Тао: популярне місце для дайверів і любителів снорклінгу із захопливим морським життям.

Ко Ліпе: природна краса з недоторканими берегами і прилеглими безлюдними островами.

Ко Аданг: рай для любителів природи з пішохідними стежками і безліччю розваг на свіжому повітрі.

Острови Сурін: віддалені тропічні острови з охоронюваними рифами і приголомшливим морським життям.

Ко Чанг: походи в джунглі, водоспади і тихі пляжі.

Ко Пайям: незвідані стежки з малолюдними пляжами і пишними лісами.

Тож, мандрівникам, які шукають спокійного відпочинку в Таїланді, експерти рекомендують дослідити маловідомі острови. Ці приховані перлини дозволяють відвідувачам відчути справжній шарм екзотичного раю, вільного від натовпу і метушні, які часто зустрічаються на популярних туристичних островах.

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