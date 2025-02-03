Все через переповненість та екологічну шкоду. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Не всяка реклама – хороша: місто Італії бореться з натовпами туристів через TikTok

Блакитний грот закриють для туристів

Печера є частиною мережі Natura 2000, європейської ініціативи, спрямованої на збереження видів. Вона слугує важливим середовищем існування для кількох видів кажанів, що охороняються законом, а також для середземноморського тюленя-ченця, який перебуває під загрозою зникнення і визнаний одним з найбільш зникаючих морських видів у всьому світі.

Хорватська влада заявила, що надмірне скупчення людей, неконтрольовані відвідування і руйнування середовища проживання змусили їх діяти негайно.

Там були встановлені незаконні ліхтарі, люди входили зі смолоскипами, байдарками, плавцями, дайверами... Це не просто небажані дії, вони повністю заборонені в будь-якій печері Хорватії,

– зазначив Сандро Дуймович із Natura Histrica.

Крім того, надмірна відвідуваність призвела до значного збільшення рівня шкідливих бактерій, зокрема кишкової палички, що робить воду небезпечною для купання. Також переповненість байдарками у цих районах призвела до нещасних випадків, конфліктів між користувачами та пошкодження природної берегової лінії.

З метою підвищення безпеки та збереження природної краси Блакитного грота, влада оголосила, що доступ до цього місця буде суворо регламентований. Буде встановлено плавучий бар'єр, який чітко позначатиме вхід.

Відвідувачі, які нехтуватимуть цими обмеженнями і намагатимуться увійти до печери, будуть оштрафовані. Для фізичних осіб штраф становить 132 євро, а для юридичних осіб він може сягати 26 000 євро.

Влада оголосила про плани оцінити поведінку туристів цього літа, з можливістю остаточного закриття печери, якщо це буде визнано необхідним.