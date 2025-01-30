Бельгія закрила повітряний простір через технічний збій

Бельгії довелось тимчасово обмежити доступ до свого повітряного простору. Все через технічний збій в системі авіадиспетчерської служби країни.

Під вечір 30 січня у Бельгії заборонили злет і приземлення всіх літаків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на De Standaard.

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Що трапилося

У авіадиспетчерській службі Skeyes повідомили, що технічні проблеми виникли близько 15:00 за місцевим часом.

Речник компанії Курт Вервілліген уточнив, що проблеми виникли саме у системі керування повітряним рухом, яка використовується для управління повітряним простором Бельгії. За його словами, вона не функціонувала "належним чином".

Всі літаки, які летіли в той час у повітряному просторі Бельгії на висоті близько 7 500 метрів, перенаправили до сусідніх країн.

Це було зроблено безпечним способом з використанням системи резервного копіювання,

– сказав представник компанії.

О 16:00 Skeyes повідомила, що проблему вдалося розв'язати й комп'ютерна система перезапущена. Однак причину збою поки що не з'ясували.