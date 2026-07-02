Найвища за 200 років: у Польщі зафіксували абсолютний температурний рекорд

У Польщі температуру стабільно вимірюють вже понад 200 років, але тільки цьогоріч, під час хвилі спеки, що охопила значну частину Європи, зафіксували абсолютний рекорд.

Експерти звертають увагу не лише на найвищу температуру за століття спостережень, але й на те, що вона підіймається значно частіше, ніж раніше. Наприклад, за дуже короткий час кількість днів, коли температура повітря перевищує 30 градусів за Цельсієм, подвоїлася, пише InPoland.

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Який температурний рекорд встановили у Польщі?

Богдан Хойницький з Познанського університету природничих наук розповів, що вимірюють температуру у Польщі вже більш ніж 200 років. І протягом цього періоду заміри проводять щодня, а іноді й по кілька разів на день. Конструкція приладів на польських станціях залишається незмінною – це стандартизований ртутний термометр, що регулярно перевіряють.

Єдині зміни – це кількість станцій та їхня щільність. І минулого тижня у Польщі зафіксували просто-таки рекордні температури. Найвищий показник виявили у Слубіце – там термометри досягнули 40,5 градусів за Цельсієм.

Попередній подібний рекорд встановлювали у Прушкові ще 1921 року – але тоді позначка термометра піднялася лише до 40,2 градуса. Та кліматолог попереджає, що навіть більш тривожним є те, що високі температури трапляються все частіше.

Кількість днів, коли температура перевищує 30 градусів, зростає – у 1960-х та 1970-х роках у Центральній Польщі фіксували всього до 10 спекотних днів на рік. А ось останніми роками таких днів трапляється близько 20 – 30.

Це справді разюча зміна, тому що за дуже короткий проміжок часу кількість днів з температурою вище 30°C подвоїлася. Зміна клімату нікуди не зникає, а глобальне потепління не вщухає,

– зауважив експерт.

Окрім того, донедавна "тропічні" жаркі ночі також були рідкістю – ще 50 років тому у Познані не фіксували жодної. А ось останнім часом це змінюється.