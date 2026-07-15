Країни ЄС домовилися про продовження тимчасового захисту: якими будуть умови

Сьогодні, 15 липня, країни Європейського Союзу домовилися продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік – до 4 березня 2028 року.

У ЄС заявили, що продовження захисту – це те, що потрібно, аби надати "ясність та передбачуваність" для усіх людей, що тікають від війни, повідомляє Рада ЄС. Водночас до умов тимчасового захисту все ж вносять одну важливу зміну.

Як для українців продовжать тимчасовий захист?

У Євросоюзі заявили, що визнають не тільки необхідність захистити біженців, але й потребу України захищатися від Росії – відтак країни ЄС домовилися, що надаватимуть захист лише тим людей, що не мають військових зобов'язань в Україні.

Сигнал чіткий: ми продовжуємо підтримувати Україну. І в рамках нашої підтримки ми також хочемо переконатися, що Україна може захистити себе. Саме тому наша тимчасова схема захисту поважає законні потреби України,

– заявив міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган.

Обмеження щодо чоловіків призовного віку надалі застосовуватиметься лише до нових заявників на тимчасовий захист. Водночас воно не стосується людей, що вже отримали його в Європі.

На практиці для отримання тимчасового захисту українцям потрібно буде спершу довести, що вони покинули країну легально – наприклад, пред'явити паспорт зі штампом на виїзд. Також знадобиться документ, що підтверджує звільнення від військових обов'язків, або ж їх виконання.

Попри те, що країни ЄС вже домовилися про продовження тимчасового захисту, Рада повинна ще офіційно ухвалити відповідне рішення. Це станеться найближчими тижнями, і тоді його опублікують в Офіційному журналі ЄС.