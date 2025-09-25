Цього тижня найтовстіші та найпухнастіші ведмеді у Національному парку Катмай, що на Алясці, змагаються у щорічному "тижні товстих ведмедів".

Змагання серед товстих ведмедів 2025 року обіцяють бути жорсткішими, ніж будь-коли раніше, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure.

Цікаво Замість ресторанів туристи вечеряють у супермаркетах: у Греції б'ють на сполох

Як відбувається тиждень товстих ведмедів?

Любителі активного відпочинку та дикої природи можуть проголосувати онлайн за улюбленого "товстого" ведмедя. Кожного учасника нумерують та фотографують протягом року: перша фотографія – це струнке "до", а друга – "після".

Ведмедів спершу фотографують у червні або липні, а ось вдруге – вже у вересні. До середини літа самці зазвичай важать від 300 до 400 кілограмів в середині літа, але до осені можуть набирати вже до 544 кілограмів, адже активно харчуються, готуючись до зимової сплячки.

Товсті ведмеді – це взірці багатства Національного парку Катмай. Це дикий регіон, де бурих ведмедів більше, ніж людей.

Здавалося б, немає нічого складного у тому, аби обрати об'єктивно найважчого ведмедя. Втім, у конкурсі все зовсім не так просто, пише Explore. Попри те, що основна мета ведмедів – набрати достатньо жиру, їхній успіх можна виміряти у багато різних способів.

Як ведмеді подолали труднощі, з якими вони зіткнулися цього літа? Як їхня наполеглива праця може призвести до їхнього успіху наступного року? Наскільки великими вони насправді стали?

– пишуть на сайті конкурсу.

Наприклад, ведмедицям жир потрібний не тільки для того, аби пережити зимову сплячку, але й для того, аби годувати, виховувати та захищати дитинчат. Старші ведмеді товстішають, намагаючись конкурувати з молодшими за найкращі місця для риболовлі.

Великі самці намагаються підтримати своє місце у загальній ієрархії, кидаючи виклик конкурентам. А дитинчата та підлітки ростуть пропорційно більше, ніж навіть найбільші дорослі особини. Загалом, тиждень товстих ведмедів – це досить суб'єктивне змагання.

Які ще новини з-за кордону варто знати?