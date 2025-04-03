Трамп запровадив мита на острови, де з жителів тільки пінгвіни: що про них відомо

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мита на весь імпорт до США. Безлюдні острови Херд і Макдональд були включені до цього санкційного списку.

З найцікавішого – на цих територіях живуть тільки пінгвіни, ймовірно, саме їм доведеться дотримуватися "сплати мита". 24 Канал зібрав цікаві факти про острови Херд і Макдональд – дізнайтеся, де вони розташовані, чим особливі й чи можна їх відвідати.

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Що відомо про острови Херд і Макдональд

Коротко про головне

Острів Херд – найбільший острів регіону. Він займає площу 368 квадратних кілометрів і класифікується як чинний вулкан, значна частина якого вкрита льодовиками. Видатна пам'ятка острова, вулкан Біг-Бен, досягає висоти 2 745 метрів на піку Моусон, що на 517 метрів перевищує гору Костюшко на материковій частині Австралії. За останні два десятиліття вулкан пережив кілька вивержень.

Острів Макдональд, розташований за 43,5 кілометра на захід від острова Херд, є головним островом групи островів Макдональд. Маючи висоту всього 186 метрів, він вирізняється не лише своїми геологічними особливостями, але й чинним вулканом. Примітно, що острови Макдональда зазнали значної вулканічної активності, що призвело до подвоєння їхнього розміру з 1980 року.

Розташування

Острови Херд та Макдональд (Heard Island and McDonald Islands – HIMI), які належать до Австралії – одні з найвіддаленіших місць на Землі.

Вони розташовані за 4 000 кілометрів на південний захід від Перта в південній частині Індійського океану та приблизно за 2 000 кілометрів на північ від австралійської бази на станції Девіс в Антарктиді.

Де розташовані острів Херд і острови Макдональд: дивіться на карті

Особливості островів

HIMI – це динамічне природне середовище, в якому переважають вулканізм, льодовикова дія, океанські течії та чимала кількість дикої природи.

Цікаво й те, що ці віддалені вулканічні острови є єдиним субантарктичним регіоном із незайманою екосистемою, тобто люди не завезли інші види, що дозволяє біологічним та еволюційним процесам відбуватися природним шляхом.

Клімат островів суворий і холодний, з постійними сильними вітрами та високою вологістю. Температура рідко підіймається вище 10 градусів за Цельсієм навіть влітку, а взимку може опускатися до -10 градусів за Цельсієм.

Важливо: острів Херд та острови Макдональд привертають увагу як локації для наукових досліджень, особливо в галузі геології, біології та кліматології. Дослідники активно вивчають вулканічну активність, досліджують, як рослини й тварини пристосовуються до екстремальних умов, й оцінюють вплив зміни клімату на місцеві екосистеми.

Населення острова

Постійне населення острова – золотоволосі пінгвіни (королівські й пінгвіни Дженту), антарктичні морські котики і слони та чорнобриві альбатроси, які перебувають під загрозою зникнення.



Золотоволосі пінгвіни на островах Херд і Макдональд / Фото Alexander Watson

Безлюдні острови Херд і Макдональд відвідують туристи (без висадки на берег) і наукові експедиції (переважно на острів Херд).

Як відомо, люди ступали на ці острови лише двічі – у 1971 та 1980 роках. На знак визнання їхнього екологічного значення острови Херд і Макдональд були оголошені національним скарбом Австралії в 1983 році, а згодом, у 1997 році, були внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Чи можна відвідати острови Херд і Макдональд: що побачити

Доступ до островів Херд і Макдональд пов'язаний зі значними труднощами через їхнє віддалене розташування та екстремальні кліматичні умови.

Зазвичай відвідування цих островів організовують через спеціалізовані туристичні компанії або в рамках наукових експедицій. Найпоширеніший вид транспорту до островів – морський, що відправляється з Австралії.

Найцікавіші локації островів:

Вулкан Біг-Бен – найвища точка на острові Херд і активний вулкан, що цікавить досвідчених альпіністів.

Узбережжя острова Херд – морське життя та приголомшливі пейзажі. Морські мешканці тут приймають сонячні ванни.

Бухта Atlas Cove – місце першої висадки дослідників на острів Херд.

Гори Sentinel – мальовничі краєвиди та можливості для трекінгу та альпінізму.

Оптимальний період для подорожі – з листопада по березень, коли температура, як правило, м'якша, а умови більш сприятливі. Однак, і в цей час все ще можуть відбуватися різкі погодні зміни.