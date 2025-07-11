Україна чи Італія: блогер показав, де насправді дешевші продукти

Український блогер Артур, який проживає у Києві, порівняв українські та італійські ціни. У цьому йому допомогла подруга дружини, яка проживає в Італії.

Артур та його знайома придбали в обох країнах базові продукти. Для зручності італійські ліри одразу перевели в гривні. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @arthur.i.dasha.

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Порівняння цін в Україні та Італії

У своєму відео блогер показав ціни в італійському та українському супермаркетах. Отже, вартість продуктів була такою:

Яблука (2 кілограми): 71 гривня в Італії та 90 гривень в Україні;

(2 кілограми): 71 гривня в Італії та 90 гривень в Україні; Картопля (2 кілограми): 79 гривень проти 77 гривень відповідно:

(2 кілограми): 79 гривень проти 77 гривень відповідно: Хліб: 88 гривень в Італії, 35 – в Україні;

88 гривень в Італії, 35 – в Україні; Яйця: (десяток): 104 та 73 гривні відповідно;

(десяток): 104 та 73 гривні відповідно; Сир Гауда: (100 грамів): 75 гривень та 70 гривень;

(100 грамів): 75 гривень та 70 гривень; Курячі стегенця: (1 кілограм): 224 гривень та 189 гривень;

(1 кілограм): 224 гривень та 189 гривень; Молоко: (1 літр): 31 гривня та 57 гривень;

(1 літр): 31 гривня та 57 гривень; Пляшка води: 9 гривні та 22 гривні.

За ті самі продукти в Італії у нас вийшла 831 гривня, а в Україні – 783 гривні. Різниця – 48 гривень або 1 євро. А тепер згадуємо середню зарплату – і це просто жах!,

– заявив блогер Артур.

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Порівняння цін в Україні та Італії: дивіться відео

Водночас багато коментаторів розкритикували блогера через те, що він обрав для порівняння "Сільпо" – одну із найдорожчих мереж в Україні, та Lidl – один зі найдешевших супермаркетів Італії.

До слова, раніше інші українки розповіли, скільки коштує життя в Італії.