Для порівняння вони брали продукти в українському Novus та в австралійському Woolworths. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @artur.i.dasha.

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Порівняння цін в Україні та Австралії

Артур зауважив, що він та його підписниця обирали продукти середньої цінової категорії, які кожен купує регулярно. Для зручності блогер одразу перевів всі ціни в національну валюту.

Отже, чоловік наві такі ціни на продукти в Україні та Австралії:

Хліб: в Австралії він коштує 165 гривень, а в Україні – 36 гривень;

в Австралії він коштує 165 гривень, а в Україні – 36 гривень; Кілограм яблук: 122 гривні в Австралії й 90 в Україні;

122 гривні в Австралії й 90 в Україні; Кілограм картоплі: 75 в Австралії та 60 в Україні;

75 в Австралії та 60 в Україні; Кілограм курячих гомілок : в Австралії 102 гривні, в Україні – 140 гривень;

: в Австралії 102 гривні, в Україні – 140 гривень; Яйця: В Австралії 22 гривні за штуку, Україні – 8 гривень за штуку;

В Австралії 22 гривні за штуку, Україні – 8 гривень за штуку; Молоко: в Австралії – 42 гривні, в Україні схоже – 69 гривень;

в Австралії – 42 гривні, в Україні схоже – 69 гривень; Сир чедер (500 грамів): 199 гривень в Австралії та 320 гривень в Україні;

199 гривень в Австралії та 320 гривень в Україні; Соняшникова олія: 103 гривень в Австралії й 82 в Україні;

103 гривень в Австралії й 82 в Україні; Макарони: в Австралії 27 гривень за 500 грамів, а в Україні 45 гривень за 400 грамів від того ж виробника;

в Австралії 27 гривень за 500 грамів, а в Україні 45 гривень за 400 грамів від того ж виробника; Вода: 22 гривні за пляшку в Австралії й 20 гривень в Україні.

У фіналі у нас вийшов ось такий кошик. В Австралії за все доведеться віддати 1254 гривень, а в Україні – 1 172 гривні. Різниця у 82 гривні або 2 американських долари. А тепер пригадуємо, що середня зарплата в Австралії 4 500 доларів, а в Україні у 10 разів менше. Адекватно це чи ні – вирішувати вам. На мій погляд, це жах,

– сказав Артур.

Блогер нагадав, що середня заробітна плата в Австралії – 4500 тисячі доларів, тоді в Україні – всього 450.

Порівняння цін в Україні та Австралії: дивіться відео

Слід зауважити, що деякі коментатори не погодилися із цінами на певні продукти, зокрема на картоплю та яйця. Але різниця все одно невелика.

До слова, весною цього року інша блогерка розкрила, скільки насправді коштують продукти в Японії.