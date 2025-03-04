Туристи знайшли приховане підземелля в горах під кришкою смітника: моторошне відео зсередини

Туристи, які гуляли горами Великої Британії, натрапили на несподівану знахідку. Під камінням вони помітили припорошену кришку від сміттєвого бака, а коли відкрили її, то побачили тунель.

Юнаки вирішили залізти у тунель, знімаючи весь процес на відео. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео у тіктоці @devdog3rd.

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Під сміттєвою кришкою знайшли прохід, який веде під землю

Турист Девон Бенкс та його друг знімали відео прогулянки в горах. Раптом вони помітили запорошену помаранчеву кришку. Коли вони відкрили її, то здивувалися. Це виглядало, як стандартний сміттєвий бак, однак замість дна була темна діра, яка веде глибоко під землю.

Юнаки вирішили залізти туди. Спершу було дуже вузько, тож їм довелося повзти навкарачки.

Знахідка в горах: дивіться відео

Усередині хлопці виявили покинуте шахтне обладнання, системи тунелів і навіть ділянки, затоплені водою Навколо них обсипалися кам'яні уламки, також на відео можна іноді побачити туман.

Згодом мандрівники натрапили на іржаві сходи. Вони мали надію, що нагорі буде вихід, проте виявили ще один тунель із перепадом висоти в 100 футів.

Туристи вирішили більше не ризикувати й повернулися тим самим шляхом, що прийшли.

Що туристи побачили у старій шахті: дивіться відео

Вибравшись на поверхню, друг Девона зізнався: "Це був мій найстрашніший печерний досвід у житті".

Пізніше Девон розповів, що місце їхньої пригоди було в районі покинутої шахти Форс Краг в Озерному краї.

Важливо! Радимо не повторювати такі дії самостійно – не заходьте у невідомі тунелі та шахти без відповідного супроводу та обладнання. Це дуже небезпечно: шахтний газ, обвали, непомітні провалля чи колодязі – може трапитися все, що завгодно. Зрештою, можна просто заблукати. Ніколи не ризикуйте життям заради контенту.