До однієї з найбільш небезпечних країн Африки їде все більше туристів: причина незвична

Протягом десятиліть одна лиш назва країни Сомалі в більшості людей асоціювалася з піратством та небезпекою.

Зараз назвати Сомалі "туристичною точкою мрії" все ще не можна – але лише за 2024 рік країну відвідали понад 10 тисяч туристів, що на 50% більше, ніж за рік до того, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чому до Сомалі їде все більше туристів?

З початку громадянської війни у Сомалі в 1990-х роках країну відвідувало справді мало західних туристів – та попри усі очікування, зараз у цій східноафриканській країні стає все більше іноземних відпочивальників.

І попри те, що більшість західних урядів радять утриматися від будь-яких подорожей до Сомалі, за 2024 рік приблизно 10 000 туристів побували у країні. Попит на такий небезпечний туризм тільки зростає – цьогоріч компанія Untamed Borders, що займається пригодницькими турами, організувала рекордні 13 поїздок до столиці Сомалі Моґадішо – а ось у 2023 році таких поїздок було лише дві.

Причина проста: з 1 вересня 2025 року Сомалі запустила нову систему електронних віз, що спрямована на спрощення процедури в'їзду та збільшення кількості мандрівників. Втім, оптимізм щодо цієї програми все ще обережний, і його підривають внутрішні розбіжності у країні, пише TTW.

Два автономні регіони, Сомаліленд та Пунтленд не визнають нові візи – і це лише підкреслює обмеження центральної влади країни, навіть попри усі спроби демонструвати стабільність. Поїздки до країни все ще не надто безпечні, поділилася швейцарська мандрівниця Карін Зіннігер, що побувала у Сомалі в 2020 році.

Моґадішо небезпечне. Ви відчуваєте це, щойно приземляєтеся. Вам доводиться спати в межах безпечного периметра або "зеленої зони". Навіть там трапляються бомбардування,

– поділилася вона.

Та мандрівниця все ж зауважила, що прогулянки пляжами були безпечними. А ось коли вона покидала "зелену зону", ходити доводилося разом з озброєними колонами під охороною поліції та військових.

Сомалі все ще залишається надзвичайно небезпечною країною з "високою загрозою викрадення", і ці попередження зовсім не теоретичні – бойовики "Аш-Шабаб" діють по всій країні, зокрема й у столиці, де угруповування здійснило кілька смертельних нападів і у 2025 році.

Більшість людей, що подорожують до Сомалі, виконують "місії" побувати в усіх країнах, або ж шукають екстремальні місця.

