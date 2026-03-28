Україна переведе годинники: яка буде різниця в часі з Європою та США

Найближчими днями Україна традиційно перейде на літній час, перевівши стрілки годинника на одну годину вперед. Це означає, що світанки та заходи сонця змістяться, а світловий день стане довшим. Разом із Україною на літній час переходить більшість європейських країн, зокрема Польща, Німеччина, Чехія та Італія.

Тож, різниця в часі між Україною та цими державами залишиться незмінною. Яка буде різниця в часі – розкаже timeanddate.com.

Дивіться також Україна перейде на літній час 29 березня: о котрій годині переводити годинники

Яка буде різниця в часі?

Як відомо, Україна перейде на літній час у ніч із 28 на 29 березня 2026 року. О 03:00 ночі стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед – на 04:00. З цього моменту Україна випереджатиме Польщу, Німеччину, Чехію та Італію на 1 годину, як і раніше. Із США ситуація дещо складніша, адже перехід на літній час там відбувається раніше.

Після переведення годинників різниця між Україною та окремими часовими поясами США буде такою:

Нью-Йорк (східне узбережжя) – -7 годин,

Чикаго – -8 годин,

Денвер – -9 годин,

Лос-Анджелес – -10 годин.

Тобто, коли в Києві, наприклад, 12:00, у Нью-Йорку буде 05:00 ранку. Експерти нагадують, що перехід на літній час може впливати на самопочуття, тому варто заздалегідь адаптувати режим сну.



Якою буде різниця у часі між Україною та США

Чому ми досі переводимо годинники?

Водночас дискусії щодо доцільності сезонного переведення годинників тривають як в Україні, так і в Європейському Союзі.

Як пише RSA, в Європейському Союзі ситуація теж складна: у 2019 році Європейський парламент підтримав пропозицію скасувати сезонне переведення часу, але через відсутність узгодженого рішення серед держав-членів та подальші політичні обставини (у тому числі пандемія COVID‑19) зміни не було остаточно впроваджено.

Це означає, що наразі кожна країна ЄС продовжує сама вирішувати питання щодо практики переведення часу, хоча більшість ще дотримується традиції сезонного переходу.

Яка країна ніколи не переводить годинники на літній та зимовий час?