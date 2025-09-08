Укр Рус
8 вересня, 13:00
3

"Місто виглядає, як кадр з зомбі-апокаліпсиса": українка розповіла, чому покинула Норвегію

Марина Блохіна
Основні тези
  • Українка покинула Норвегію через суворий клімат, закрите суспільство, менталітет та бюрократію в країні.
  • Вона відзначила, що життя в Іспанії виявилося більш насиченим та позитивним у порівнянні з Норвегією.
  • Українка не погоджується з нормами закону Янте, який стримує особисті досягнення, і зазначає складнощі з працевлаштуванням без диплома в Норвегії.

Українка, що протягом тривалого часу жила у Норвегії, розповіла, чому покинула країну та ухвалила рішення про переїзд.

Українка поділилася, що причин, з яких вона покинула Норвегію, назбиралося чимало, повідомляє 24 Канал з посиланням на iamhekenmazur. 

Цікаво Польща масово депортує іноземців: українці теж у списку

Клімат та погода

Зима у Норвегії сувора та довга – і триває цілих 5 місяців. Для українки такий тривалий період холодів виявився неприємною несподіванкою.

Такої апатії до життя, як під час зими в Норвегії, я ще не ловила,
 – поділилася вона. 

А ось теплих літніх днів дуже небагато. 

Закрите суспільство

За словами українки, в Норвегії в містах гуляє не дуже багато людей. Іноді вона виходила прогулятися ввечері, а місто виглядало, наче "кадр з зобмі-апокаліпсиса". 

Українка розповіла про життя в Норвегії: дивіться відео

Окрім того, життя у Норвегії дівчині видавалося сірим – наче кожен день нагадує попередній. 

За місяць життя в Іспанії в мене подій та позитивних вражень більше, ніж за рік в Норвегії,
 – додала українка. 

Менталітет

Українці не дуже імпонує менталітет норвежців та їхній негласний закон Янте. 

Що таке закон Янте?


 Закон Янте – це усталений вираз, що характеризує особливу скандинавську модель групової поведінки. Згідно з нею, особисті успіхи та досягнення людини сприймаються негативно та критикуються, як неприйнятні та нічого не варті. 

Дівчина зауважила, що для своїх майбутніх дітей таких принципів не хотіла б – адже це, на її думку, вбиває бажання досягати будь-чого в житті. 

Бюрократія

В Норвегії без диплома майже неможливо влаштуватися на хорошу роботу. Можна бути неймовірним спеціалістом, але якщо немає потрібних папірців, на роботу не візьмуть. Окрім того, українка розповіла ще й про те, що у країні поширене кумівство – дуже часто на роботу беруть знайомих. 

