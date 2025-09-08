"Місто виглядає, як кадр з зомбі-апокаліпсиса": українка розповіла, чому покинула Норвегію
- Українка покинула Норвегію через суворий клімат, закрите суспільство, менталітет та бюрократію в країні.
- Вона відзначила, що життя в Іспанії виявилося більш насиченим та позитивним у порівнянні з Норвегією.
- Українка не погоджується з нормами закону Янте, який стримує особисті досягнення, і зазначає складнощі з працевлаштуванням без диплома в Норвегії.
Українка, що протягом тривалого часу жила у Норвегії, розповіла, чому покинула країну та ухвалила рішення про переїзд.
Українка поділилася, що причин, з яких вона покинула Норвегію, назбиралося чимало, повідомляє 24 Канал з посиланням на iamhekenmazur.
Клімат та погода
Зима у Норвегії сувора та довга – і триває цілих 5 місяців. Для українки такий тривалий період холодів виявився неприємною несподіванкою.
Такої апатії до життя, як під час зими в Норвегії, я ще не ловила,
– поділилася вона.
А ось теплих літніх днів дуже небагато.
Закрите суспільство
За словами українки, в Норвегії в містах гуляє не дуже багато людей. Іноді вона виходила прогулятися ввечері, а місто виглядало, наче "кадр з зобмі-апокаліпсиса".
Українка розповіла про життя в Норвегії: дивіться відео
Окрім того, життя у Норвегії дівчині видавалося сірим – наче кожен день нагадує попередній.
За місяць життя в Іспанії в мене подій та позитивних вражень більше, ніж за рік в Норвегії,
– додала українка.
Менталітет
Українці не дуже імпонує менталітет норвежців та їхній негласний закон Янте.
Що таке закон Янте?
Закон Янте – це усталений вираз, що характеризує особливу скандинавську модель групової поведінки. Згідно з нею, особисті успіхи та досягнення людини сприймаються негативно та критикуються, як неприйнятні та нічого не варті.
Дівчина зауважила, що для своїх майбутніх дітей таких принципів не хотіла б – адже це, на її думку, вбиває бажання досягати будь-чого в житті.
Бюрократія
В Норвегії без диплома майже неможливо влаштуватися на хорошу роботу. Можна бути неймовірним спеціалістом, але якщо немає потрібних папірців, на роботу не візьмуть. Окрім того, українка розповіла ще й про те, що у країні поширене кумівство – дуже часто на роботу беруть знайомих.
