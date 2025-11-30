Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без даху над головою: в чому причина

Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла. Ситуація ускладнилася після того, як шотландцям, які прийняли українців у свої домівки, скасували щомісячну виплату-"подяку".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

Читайте також "Якби знала, що тут так круто, приїхала б раніше": блогерка назвала топ 5 місць в Единбурзі

Що загрожує українцям у Шотландії?

З моменту повномасштабного вторгнення близько 28 тисяч українців, переважно жінок і дітей, знайшли прихисток у Шотландії.

Попередній консервативний уряд допомагав їм знайти житло в межах програми Homes for Ukraine та виплачував 500 фунтів на місяць сім'ям, які погодилися прийняти в себе українців. Зараз ця сума становить 350 фунтів стерлінгів на місяць.

Однак нова лейбористська адміністрація цього місяця підтвердила, що припиняє дію виплати: це викликало побоювання, що багато шотландців попросять своїх гостей з України виїхати.

Шотландські консерватори назвали це рішення "жорстоким" і "недалекоглядним".

Місцеві ради, які адмініструють програму в Шотландії, побоюються, що це може призвести до хвилі звернень щодо бездомності у систему, яка й так перебуває під сильним тиском.

Один шотландець розповів виданню, що вже отримав листа від ради.

Нас спитали, чи вимагатимемо ми, щоб наша гостя виїхала, чого ми ніколи не зробимо. Але іншим може не пощастити, і очевидно, що рада турбується, що багато українських біженців зрештою опиняться без даху над головою,

– поділився він.

Зміни для біженців у Європі: останні новини