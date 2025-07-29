У Німеччині почалися розмови про те, щоб скасувати фінансову підтримку для українських чоловіків призовного віку. Ці зміни можуть торкнутися понад 150 000 людей.

Експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр вимагає, щоб українські чоловіки призовного віку у Німеччині більше не отримували допомогу. Про це пише 24 Канал із посиланням на BILD.

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Скільки українських чоловіків отримують виплати у Німеччині?

Журналісти повідомили, що від початку повномасштабної війни з України до Німеччини приїхали 304 144 українських чоловіків призовного віку. При цьому 49,54% з них отримують соціальну допомогу – такі дані були станом на 14 червня 2025 року.

Але експерт із зовнішньої політики Штефан Майєр заявив, що українські чоловіки нібито "не мають" права отримувати фінансову допомогу.

Громадянську допомогу для українців-чоловіків призовного віку нарешті потрібно скасувати. Якщо майже 151 000 українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, то щось не так. Ця група людей не має права на цю соціальну допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні,

– заявив він.

Як відреагувало посольство України на ідею скасування виплат для чоловіків у Німеччині?

Посольство України наголосило, що проживання українських чоловіків за кордоном не заборонене законом.

Було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном у порушенні закону чи ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Для виїзду потрібні відповідні документи,

– пояснили в посольстві України.

Крім того, у посольстві додали, що значна частина чоловіків, які проживають у Німеччині, перебувають там легально та зареєстровані у системі військового обліку.