В Україні польських набагато менше: який бізнес найчастіше ведуть українці в Польщі

З 24 лютого 2022 року в Польщі зареєстровано 77 700 фізичних осіб-підприємців українців. Ця цифра становить 9% від усіх бізнесів, зареєстрованих у країні за цей період.

Також стало відомо, що в Польщі було створено 11 300 компаній з українським капіталом. 24 канал з посиланням на Аналітичний центр міжнародної кадрової компанії Gremi Personal розповідає про типи бізнесу, якими переважно займаються українці в цій країні.

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Який бізнес ведуть українці у Польщі

Польський економічний інститут повідомляє, що українські компанії переважно працюють у кількох ключових секторах:

будівництво – 23%;

інформація та комунікації – 18%;

інші послуги – 13% (у цьому секторі 82% компаній надають перукарські та косметичні послуги).

Зростання кількості українських підприємств у Польщі яскраво ілюструє не лише активність та адаптивність українців, а й структурні зміни на польському ринку праці. Багато українців, які раніше працювали за наймом, тепер обирають шлях самозайнятості або відкривають власний бізнес,

– пояснює Юрій Григоренко з Gremi Personal.

У період з 2022 по 2024 рік українські підприємства пережили значне зростання, кількість бізнесів збільшувалася в середньому на 34% щороку.

Польський бізнес в Україні

Тоді як станом на лютий 2024 року в українському бізнес-середовищі було зареєстровано лише 3 635 польських компаній, що у 21 раз менше, ніж кількість українських ФОПів у Польщі.

Польські компанії беруть активну участь у різних секторах економіки в Україні, причому гуртова та роздрібна торгівля займає провідне місце – 31%. Переробна промисловість становить 17%, а професійна, наукова та технічна діяльність – 8%.

Крім того, 7% підприємств, що працюють в Україні, надають адміністративні та допоміжні послуги.