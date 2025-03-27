Рік чи більше: українці розповіли скільки часу треба на вивчення польської
- 40% українців у Польщі володіють польською мовою, причому половина з них освоїли її протягом одного-двох років.
- Опитування охопило 1 085 учасників і показало, що більшість оцінюють свої знання польської на середньому або низькому рівні.
У Польщі проживає значна кількість українців, багато з яких зараз стикаються з проблемою вивчення державної мови. У той час як деякі люди швидко адаптуються і вважають процес вивчення мови відносно легким, інші повідомляють про складніший і тривалий досвід.
Так, 24 Канал з посиланням на дані аналітичного центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal розповідає за скільки часу українці вивчають польську.
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Українці розповіли про вивчення польської
Згідно з результатами, що 40% українців, які проживають у Польщі, володіють польською мовою. Серед тих, хто вивчив польську мову, майже половина досягла цього рівня протягом одного-двох років. 41% респондентів повідомили, що опанували мову менш ніж за рік, а ще 11% присвятили навчанню від двох до трьох років.
Опитування, проведене за допомогою електронної анкети з січня по лютий 2025 року, охопило різноманітну групу з 1 085 учасників, які представляли різні вікові категорії та соціальні статуси.
Як в українців з польською мовою / Інфографіка Gremi Personal
Дослідження показало, що більшість українців, які проживають у Польщі, спілкуються польською мовою на середньому або низькому рівні.
- Третина опитаних оцінили свої знання на 40 – 60 балів зі 100, це середній рівень володіння мовою.
- Менше третини учасників поставили собі 0 – 20 балів, це низький рівень знань.
- 25% визначили свої навички на рівні 20 – 40.
- Лише 11% респондентів оцінюють свої знання на 60 – 80 балів, а 5% – на 80 – 100.
Дані свідчать про те, що хоча українці в Польщі поступово адаптуються до нового середовища, темпи вивчення мови відстають від попередніх експертних прогнозів, зроблених 3 роки тому.
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