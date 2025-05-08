Словаччина більше заробила на біженцях, ніж витратила: скільки українці внесли у бюджет країни

Українці, які проживають за кордоном, дедалі більше інтегруються в країни перебування, активно шукаючи роботу, щоб задовольнити свої фінансові потреби. І багато з цих осіб отримують менше соціальних виплат, ніж сплачують податків.

Тому країни теж не страждають від перебування біженців. Наприклад, стало відомо, що біженці з України принесли бюджету Словаччини вдвічі більше, ніж витрати, понесені на їхню допомогу, пише 24 Канал.

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Українці принесли чималу суму бюджету Словаччини

За даними Інституту фінансової політики, у Словаччині українці становлять 40% з понад 122 000 іноземних працівників, які працюють у країні.

Їхній внесок значно поповнив державні доходи, додавши торік 217 мільйонів євро у вигляді прибуткового податку, обов'язкових зборів та акцизів, включаючи ПДВ.

Водночас за цей період витрати на допомогу біженцям сягнули 98 мільйонів євро, які були спрямовані насамперед на проживання та освіту українських дітей. Примітно, що дві третини цих витрат були профінансовані шляхом фондів Європейського Союзу.

Урядовий аналіз вказує на те, що українські працівники могли б відіграти вирішальну роль у розв'язанні проблеми нестачі робочої сили в різних секторах економіки Словаччини.

Подібна ситуація і в Польщі – українці приносять більше грошей, ніж країна витрачає на них.