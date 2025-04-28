У банку державного розвитку Польщі наголосили, що українці дуже допомагають польській економіці, а не "заважають" їй, як заявляють деякі політики. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Polskieradio.pl.

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Українські мігранти вигідні для Польщі

За минулий рік українці принесли Польщі найбільше податків серед іноземців. Загалом, звіт Банку державного розвитку Польщі (BGK) свідчить про те, що 5% від усіх людей, які працюють і сплачують податки в Польщі, є громадянами України.

На думку експертів, вони могли посприяти зростанню ВВП країни аж від 0,5% до 2,4% щорічно.

З макроперспективи українці та інші іммігранти допомагають у польському ринку праці, а не заважають йому, тому що вони заповнюють прогалини, які інакше виникли б. Деякі речі дуже добре роздмухувати політично, але натомість в макроекономічному сенсі те, що мігранти шкодять, – це тотальна нісенітниця,

– сказав головний економіст BGK Матеуш Валевський.

За оцінками експертів, надходження до польського бюджету від податків і страхових внесків українських мігрантів становлять приблизно 15 мільярдів злотих. Водночас виплати, які українці отримують за програмою "Сім'я 800+", навіть не досягають 3 мільярдів злотих.

Крім цього, експерти заперечили тезу про те, що це нібито через українців ціни на нерухомість у Польщі зросли. Зокрема дані свідчать, що серед покупців нерухомості у 2023 році українці становили лише 2,7%. Дослідники зауважили, що головним фактором подорожчання стала інфляція та зміни на кредитному ринку.

Експерти вважають, що для використання "повного потенціалу" українських мігрантів, країна повинна зосередитися на їхній довгостроковій інтеграції, надаючи їм стабільну роботу, доступ до освіти та професійної підготовки.

Матеуш Валевський підкреслив, що "чим більше людей працює в Польщі, то вищий ВВП". Він також заявив, що імміграція з України є "відносно вигідною" для Польщі з багатьох причин, зокрема і через культурну близькість.