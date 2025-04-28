В банке государственного развития Польши отметили, что украинцы очень помогают польской экономике, а не "мешают" ей, как заявляют некоторые политики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polskieradio.pl.

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Украинские мигранты выгодны для Польши

За прошлый год украинцы принесли Польше больше всего налогов среди иностранцев. В общем, отчет Банка государственного развития Польши (BGK) свидетельствует о том, что 5% от всех людей, которые работают и платят налоги в Польше, являются гражданами Украины.

По мнению экспертов, они могли поспособствовать росту ВВП страны от 0,5% до 2,4% ежегодно.

С макроперспективы украинцы и другие иммигранты помогают в польском рынке труда, а не мешают ему, потому что они заполняют пробелы, которые иначе возникли бы. Некоторые вещи очень хорошо раздувать политически, но зато в макроэкономическом смысле то, что мигранты вредят, – это тотальная чушь,

– сказал главный экономист BGK Матеуш Валевский.

По оценкам экспертов, поступления в польский бюджет от налогов и страховых взносов украинских мигрантов составляют примерно 15 миллиардов злотых. В то же время выплаты, которые украинцы получают по программе "Семья 800+", даже не достигают 3 миллиардов злотых.

Кроме этого, эксперты опровергли тезис о том, что это якобы из-за украинцев цены на недвижимость в Польше выросли. В частности данные свидетельствуют, что среди покупателей недвижимости в 2023 году украинцы составляли лишь 2,7%. Исследователи отметили, что главным фактором подорожания стала инфляция и изменения на кредитном рынке.

Эксперты считают, что для использования "полного потенциала" украинских мигрантов, страна должна сосредоточиться на их долгосрочной интеграции, предоставляя им стабильную работу, доступ к образованию и профессиональной подготовке.

Матеуш Валевский подчеркнул, что "чем больше людей работает в Польше, тем выше ВВП". Он также заявил, что иммиграция из Украины является "относительно выгодной" для Польши по многим причинам, в том числе и из-за культурной близости.