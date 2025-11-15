Укр Рус
15 листопада, 14:44
2

Сума шокує: українка розповіла, скільки витратила на переїзд до США

Олександра Садова
Основні тези
  • Українка витратила 37 тисяч доларів на життя в США за 5 місяців, плюс 5 тисяч – до переїзду.
  • Їхні витрати перевищують доходи, які склали тільки 19 тисяч доларів за цей період.

Українка переїхала до США 5 місяців тому. За час життя у країні вони вже витратили 37 тисяч доларів. Ще 5 тисяч доларів – до моменту переїзду.

Хоча це витрати на звичайні базові потреби. Про це пише 24 Канал з посиланням на irainusa.

"До цього часу наші витрати перевищують доходи. У цю суму входила і покупка авто, і оплата оренди наперед, і облаштування квартири, які тут здаються повністю пусті", – поділилась вона.

Що потрібно для життя у США?

Українка розповіла, що не приїхали сюди до знайомих чи родичів. Проте попри усі труднощі будують своє життя саме у Штатах. Але життя у цій країні недешеве.

Якщо хтось досі думає, що тут можна отримувати мінімалку, класно себе почувати, то ви помиляєтесь. Щоб нормально жити, тут потрібно заробляти багато. А якщо з комфортом, то ще більше. За весь цей час ми заробили тільки 19 тисяч доларів. Але усе це ми передбачали, 
– зазначила жінка.

За її словами, переїжджати до США потрібно із планами, чим ви хочете тут займатися, які перспективи на вас чекають і так далі.

Українка поділилась, скільки витрачає у США: дивіться відео

Українці у США: що варто знати?

  • Для біженців з України у США скасовують важливі пільги. З 1 листопада скасували виплати за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Допомога становила приблизно 210 доларів на одну особу. Тому українці там можуть опинитися перед загрозою продовольчої кризи.

  • Президент США Дональд Трамп влітку зробив важливу заяву. За його словами, українським біженцям дозволять залишитися у США до кінця війни