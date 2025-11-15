Сума шокує: українка розповіла, скільки витратила на переїзд до США
- Українка витратила 37 тисяч доларів на життя в США за 5 місяців, плюс 5 тисяч – до переїзду.
- Їхні витрати перевищують доходи, які склали тільки 19 тисяч доларів за цей період.
Українка переїхала до США 5 місяців тому. За час життя у країні вони вже витратили 37 тисяч доларів. Ще 5 тисяч доларів – до моменту переїзду.
Хоча це витрати на звичайні базові потреби. Про це пише 24 Канал з посиланням на irainusa.
Читайте також Українка розкрила витрати у Варшаві на місяць: сума може сильно здивувати
"До цього часу наші витрати перевищують доходи. У цю суму входила і покупка авто, і оплата оренди наперед, і облаштування квартири, які тут здаються повністю пусті", – поділилась вона.
Що потрібно для життя у США?
Українка розповіла, що не приїхали сюди до знайомих чи родичів. Проте попри усі труднощі будують своє життя саме у Штатах. Але життя у цій країні недешеве.
Якщо хтось досі думає, що тут можна отримувати мінімалку, класно себе почувати, то ви помиляєтесь. Щоб нормально жити, тут потрібно заробляти багато. А якщо з комфортом, то ще більше. За весь цей час ми заробили тільки 19 тисяч доларів. Але усе це ми передбачали,
– зазначила жінка.
За її словами, переїжджати до США потрібно із планами, чим ви хочете тут займатися, які перспективи на вас чекають і так далі.
Українка поділилась, скільки витрачає у США: дивіться відео
Українці у США: що варто знати?
Для біженців з України у США скасовують важливі пільги. З 1 листопада скасували виплати за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Допомога становила приблизно 210 доларів на одну особу. Тому українці там можуть опинитися перед загрозою продовольчої кризи.
Президент США Дональд Трамп влітку зробив важливу заяву. За його словами, українським біженцям дозволять залишитися у США до кінця війни.