У Європі нова хвиля: чому українці після 35 років масово вступають до університетів

Все більше українців у країнах ЄС після 35 років знову сідають за студентські парти. Для багатьох університет сьогодні – це вже не лише можливість здобути нову професію чи європейський диплом, а й шанс легально залишитися в Європі після завершення програми тимчасового захисту.

Більше про це розповіло видання VisitUkraine.today.

Після початку повномасштабної війни мільйони українців переїхали до країн ЄС. Станом на 2026 рік понад 4,2 мільйона громадян України перебувають у Європі зі статусом тимчасового захисту. Однак дедалі більше країн уже відкрито обговорюють, якими будуть правила для українців після 2027 року.

На цьому фоні українці почали активно шукати альтернативні варіанти легального проживання в ЄС. Одним із найпопулярніших рішень стало навчання у європейських університетах – навіть у зрілому віці.

Чому українці після 35 років знову вступають до університетів?

Ще кілька років тому навчання після 35 – 40 років багатьом здавалося радше винятком. Проте сьогодні ситуація кардинально змінилася. Для тисяч українців у Європі освіта стала:

способом отримати нову професію,

шансом змінити кар'єру,

можливістю адаптуватися до європейського ринку праці,

одним із найбільш стабільних шляхів легального перебування в ЄС.

Багато українців розуміють, що після завершення дії тимчасового захисту правила можуть стати жорсткішими. Саме тому люди почали готуватися заздалегідь і шукати довгострокові варіанти проживання. До того ж, студентська посвідка на проживання у багатьох країнах ЄС дозволяє:

офіційно жити в країні,

працювати,

користуватися медичним страхуванням,

відкривати банківські рахунки,

орендувати житло,

у майбутньому перейти на робочий або постійний статус проживання.

Найчастіше до університетів вступають спеціалісти, які втратили роботу після переїзду, а також українці, що хочуть змінити професію.



Чому українці після 35 років знову вступають до університетів / Фото Unsplash

Які наслідки це матиме на країни ЄС?

Європа сама зацікавлена у дорослих студентах Важливу роль відіграє і кадровий дефіцит у країнах ЄС. У Німеччині, Польщі, Чехії та інших державах активно розвивають програми для дорослих студентів у сферах:

IT,

медицини,

логістики,

інженерії,

догляду за літніми людьми.

Через нестачу працівників університети дедалі частіше відкривають вечірні програми, дистанційне навчання, гібридні формати та короткі професійні курси. Багато програм спеціально адаптовані для людей, які поєднують навчання з роботою та сім'єю. Крім того, у Європі давно змінилося ставлення до освіти. Якщо раніше університет асоціювався переважно з молоддю 18 – 25 років, то тепер студенти 35+, 40+ і навіть старші вже нікого не дивують.

