Словаччина зробила важливий крок для українців: що змінюється вже зараз

Словаччина офіційно продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2027 року. Таке рішення ухвалили відповідно до постанови Ради Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Словаччини. Таким чином, держава синхронізувала своє законодавство із загальноєвропейським рішенням щодо підтримки українців, які були змушені залишити батьківщину через війну.

Дивіться також Не тягар, а прибуток: українці принесли бюджету ЄС удвічі більше, ніж отримали допомоги

Що це означає для українців у Словаччині?

Для більшості осіб продовження відбудеться автоматично, без необхідності повторного подання документів. Новий термін дії статусу застосовується до українців, які вже мають тимчасовий захист у Словаччині.

У МВС рекомендують перевірити актуальний статус через офіційний портал відомства, щоб переконатися, що дані оновлені коректно. Після первинної реєстрації або підтвердження захисту людина отримує паперовий документ формату A4. Він:

підтверджує законне перебування в країні;

діє максимум 90 днів;

використовується до виготовлення пластикової картки на проживання.

Якщо під час первинної подачі документів заяву на виготовлення картки не було подано (наприклад, через відсутність адреси), це можна зробити пізніше через онлайн-систему запису МВС.

Які права зберігає тимчасовий захист?

Продовження статусу означає, що українці й надалі мають:

право на законне проживання в Словаччині;

доступ до державної системи охорони здоров'я;

можливість працювати без отримання окремого дозволу;

право на освіту для дітей і дорослих.

Таким чином, українські біженці можуть продовжувати працювати, навчатися та користуватися соціальними гарантіями без ризику втрати легального статусу.

Чому це важливо?

Рішення гарантує правову стабільність для сотень тисяч українців у ЄС. Продовження до 2027 року дозволяє людям планувати роботу, навчання та проживання на довший період без невизначеності щодо свого статусу. Подальші зміни або нові продовження залежатимуть від рішень європейських інституцій та національної влади Словаччини.



Словаччина зробила важливий крок для українців / Фото Unsplash

Як повідомляє PAP, президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про згортання спеціальних правил для українських біженців. Це означає, що, починаючи з 5 березня, на українців розповсюджуватиметься спільна система тимчасового захисту для всіх іноземців, незалежно від громадянства.

Що буде з українцями після 2027 року?