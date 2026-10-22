До Польщі курсуватимуть 3 нові потяги: УЗ назвала один із них ім'ям відомого українського діяча

Укрзалізниця оголосила про запуск нових міжнародних поїздів до Польщі з Києва та Дніпра. Флагманський рейс до Холма носитиме ім'я українського історика та очільника Української Центральної Ради Михайла Грушевського.

Як повідомляє Укрзалізниця, новий флагманський поїзд 23/24 Київ – Холм поєднає два важливі для Михайла Грушевського міста. Видатний діяч народився у польському Холмі та працював у Києві майже 20 років, очолюючи Центральну Раду під час ухвалення IV Універсалу.

Новий флагманський склад та зручні пересадки

Склад поїзда Київ – Холм сформовано з сучасних вагонів підвищеного комфорту, побудованих в Україні під час повномасштабної війни. Рейс відправлятиметься під музичну композицію гурту МУР "Наш час настав".

Окрім флагманського напрямку, залізничний перевізник призначив поїзд 31/32 Київ – Перемишль із зупинками у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

Графік руху передбачає відправлення з Києва о 21:30 та прибуття до Перемишля о 8:19, що забезпечує зручне стикування з поїздами до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце та Вроцлава.

Сполучення з Дніпра до Перемишля

Також призначено поїзд 73/74 Дніпро – Перемишль, який прямуватиме через Олександрію, Кам'янське, П'ятихатки, Знам'янку та Львів. Відправлення з Дніпра заплановане о 19:00, а прибуття до кінцевої станції – о 14:10.

У Перемишлі пасажири матимуть змогу пересісти на поїзди напрямком до Кракова, Варшави, Праги та Мюнхена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Польща готується змінити вимоги до суми коштів, яку іноземці повинні мати для в'їзду в країну. Відповідний проєкт постанови вже підготувало Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі. Тож для перетину кордону може бути недостатньо лише закордонного паспорта – прикордонники також матимуть право попросити підтвердити наявність необхідних коштів.