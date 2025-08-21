Туреччина – це дуже популярна країна для подорожей, та ще перед тим, як пакувати валізу, важливо зорієнтуватися, яку валюту брати з собою.

Туреччина має свою національну валюту – ліру. Втім, дуже часто українці під час подорожі все одно беруть з собою євро чи долари США, повідомляє 24 Канал.

Яку валюту брати до Туреччини?

Національна грошова одиниця Туреччини – це турецька ліра (TRY). Одна ліра складається з 100 курушів, і в обігу є купюри номіналом у 5, 10, 20, 50, 100 та 200 лір. Також є монети номіналом у 1 ліру, та 1, 5, 10, 25 та 50 курушів. І на монетах, і на лірах усіх номіналів зображено першого президента Турецької Республіки Мустафу Кемаля Ататюрка.

Курс турецької ліри коливається, тому перед поїздкою варто перевірити його. Станом на серпень 2025 він становить 1,01 гривня до 1 ліри.

Втім, навіть відсутність лір не стане перепоною у шопінгу – чимало турецьких супермаркетів та магазинів орієнтовані на туристів, і майже повсюди можна знайти термінали, тож проблем з тим, аби розрахуватися карткою, не виникне.

Втім, перед поїздкою радять оформити віртуальну картку для доларів чи євро, і прив'язати її до основної картки, увімкнувши подвійне конвертування. Та не завадить також мати якусь суму в лірах – для дрібних покупок, чайових та оплати проїзду.

До Туреччини можна взяти і євро, і долари – в країні не виникне проблем з тим, аби обміняти їх на ліри. Але якщо ви взагалі не плануєте виходити за межі туристичної зони, гроші можна й не міняти взагалі – дуже часто у великих торгових центрах ціни вказані у доларах чи євро, і ці валюти приймаються також в кафе та на екскурсіях.

