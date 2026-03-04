Жити можна дуже бюджетно: українка розповіла про ціни в недооціненій країні Європи

Чорногорія – це одна з найдешевших країн Європи. І саме це, а також неймовірний клімат та близькість моря роблять її бажаним місцем для переїзду для багатьох українців.

Попри те, що ціни в Чорногорії значно нижчі, ніж у Німеччині чи навіть Іспанії, вартість життя тут все ще буде по кишені далеко не кожному. І про те, скільки ж грошей доводиться витрачати щомісяця, розповідає miss_loyalnost.

Скільки коштує життя в Чорногорії?

Оренда двокімнатної квартири для українки в цій країні обходиться приблизно у 600 євро на місяць. Але це квартира з гарним ремонтом, а для людей, що заощаджують гроші, цілком реально знайти житло і за 400 – 500 євро на місяць. Втім, у таких квартирах майже ніколи немає вигляду на море.

Наступна стаття витрат – це покупка продуктів. На одну людину на місяць потрібно приблизно 500 євро за умови, що продукти ви купуєте в магазинах, а готуєте самостійно вдома.

Але якщо ходити в заклади, де не усюди смачно годують, якщо чесно, то вийде всі 800 – 900 євро,

– поділилася дівчина.

За догляд за собою (манікюр, педикюр та фарбування волосся) потрібно віддати близько 50 євро за одну процедуру. Але салонів і, відповідно, вибору у Чорногорії, за словами українки, не дуже багато.

Окрім того, українка поділилася, що медицина у Чорногорії "слабенька". А ось у серйозних випадках навіть місцеві їдуть на лікування до сусідньої Сербії. Також у Чорногорії варто подбати про наявність власної чи оренду автівки.

Без машини тут важко: таксі може не приїхати, автобуси ходять рідко, а ось якщо є авто, відкриваються усі двері. Кожні вихідні можна їздити на море, або ж загалом жити біля узбережжя,

– додала дівчина.

Загалом дівчина вважає, що в Чорногорії можна жити бюджетно. Ціни в цій країні в середньому на 52% вищі, ніж в Україні, пише Numbeo. А родині з чотирьох людей для комфортного життя у цій країні потрібно мати 112 556 гривень на місяць без врахування орендної плати.

