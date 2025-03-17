Скільки треба заробляти у Канаді на місяць, щоб не залежати від допомоги держави

Переїзд до Канади вимагає ретельного фінансового планування. Вартість життя там доволі висока, а особливо у великих містах.

Найбільша стаття витрат у Канаді – це оренда житла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.

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Зверніть увагу. Канада продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців. Вони мають право подати заяву на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.

Ціни на проживання в Канаді

Ринок нерухомості у Канаді доволі напружений, а особливо у мегаполісах, де попит значно перевищує пропозицію. Середня вартість оренди квартири з однією спальнею становить від 1 100 до 1300 євро на місяць, залежно від району. Квартира з трьома спальнями – 1 600 – 2 000 євро на місяць.

Багато канадців обирають жити з друзями чи колегами, щоб зменшити витрати на оренду. Інші віддають перевагу невеликим містам, адже там нижчі ціни, ніж у Торонто чи Ванкувері.

Щодо комунальних послуг, то з жовтня по квітень у цій країні доволі великі витрати на опалення. Крім того, канадці платять окремо за багато послуг, які в деяких країнах включені у вартість оренди:

Електрика, опалення, вода, вивіз сміття для квартири 85 квадратних метрів: 137 євро на місяць;

Інтернет (60+ Мбіт/с): 55 євро на місяць;

Мобільний зв'язок з пакетом 10+ гігабайтів даних: 42 євро на місяць.

Щодо цін на продукти, то для повноцінного харчування родині з двох дорослих знадобиться приблизно 600 – 800 євро на місяць, якщо готувати вдома.



Канадці часто купують продукти за знижками / Pexels

Місцеві жителі часто купують продукти під час розпродажів, використовують купони та програми лояльності супермаркетів, що дозволяє заощадити 15 – 20%.

Також слід врахувати додаткові витрати, такі як транспорт та розваги.

Місячний проїзний на громадський транспорт – приблизно 70 євро, 1 літр бензину – 1,00 євро. Обід на двох у ресторані середньої цінової категорії – 64 євро. А ось ясла або приватний дитячий садок коштує 723 євро на місяць за одну дитину.

Скільки потрібно заробляти в Канаді

З огляду на наведені вище витрати, мінімальний дохід для життя в Канаді повинен становити:

Для однієї людини – 2 500 – 3 000 євро на місяць.

– 2 500 – 3 000 євро на місяць. Родині з двох дорослих – 3 500 – 4 000 євро на місяць.

– 3 500 – 4 000 євро на місяць. Для сім'ї з дітьми – від 4 500 євро, залежно від кількості дітей та їхнього віку.

Важливо розуміти, що це лише базовий рівень, який забезпечує відносний комфорт: це дозволить покрити оренду невеликої квартири, комунальні послуги, харчування, транспорт та мати невеликий запас на дозвілля і заощадження.

Для створення фінансової подушки безпеки та можливості інвестувати у своє майбутнє краще мати ще вищий дохід.