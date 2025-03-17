Скільки треба заробляти у Канаді на місяць, щоб не залежати від допомоги держави
- Для комфортного життя в Канаді мінімальний дохід для однієї людини повинен становити 2500 – 3000 євро на місяць, для родини з двох дорослих — 3500 – 4000 євро, для сім’ї з дітьми — від 4500 євро.
- Для фінансової стабільності та можливості інвестувати у майбутнє бажано мати дохід, що перевищує базовий рівень комфорту.
Переїзд до Канади вимагає ретельного фінансового планування. Вартість життя там доволі висока, а особливо у великих містах.
Найбільша стаття витрат у Канаді – це оренда житла. Про це пише 24 Канал із посиланням на Ukraine Pulse.
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Зверніть увагу. Канада продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців. Вони мають право подати заяву на продовження свого статусу до 31 березня 2026 року.
Ціни на проживання в Канаді
Ринок нерухомості у Канаді доволі напружений, а особливо у мегаполісах, де попит значно перевищує пропозицію. Середня вартість оренди квартири з однією спальнею становить від 1 100 до 1300 євро на місяць, залежно від району. Квартира з трьома спальнями – 1 600 – 2 000 євро на місяць.
Багато канадців обирають жити з друзями чи колегами, щоб зменшити витрати на оренду. Інші віддають перевагу невеликим містам, адже там нижчі ціни, ніж у Торонто чи Ванкувері.
Щодо комунальних послуг, то з жовтня по квітень у цій країні доволі великі витрати на опалення. Крім того, канадці платять окремо за багато послуг, які в деяких країнах включені у вартість оренди:
- Електрика, опалення, вода, вивіз сміття для квартири 85 квадратних метрів: 137 євро на місяць;
- Інтернет (60+ Мбіт/с): 55 євро на місяць;
- Мобільний зв'язок з пакетом 10+ гігабайтів даних: 42 євро на місяць.
Щодо цін на продукти, то для повноцінного харчування родині з двох дорослих знадобиться приблизно 600 – 800 євро на місяць, якщо готувати вдома.
Канадці часто купують продукти за знижками / Pexels
Місцеві жителі часто купують продукти під час розпродажів, використовують купони та програми лояльності супермаркетів, що дозволяє заощадити 15 – 20%.
Також слід врахувати додаткові витрати, такі як транспорт та розваги.
Місячний проїзний на громадський транспорт – приблизно 70 євро, 1 літр бензину – 1,00 євро. Обід на двох у ресторані середньої цінової категорії – 64 євро. А ось ясла або приватний дитячий садок коштує 723 євро на місяць за одну дитину.
Скільки потрібно заробляти в Канаді
З огляду на наведені вище витрати, мінімальний дохід для життя в Канаді повинен становити:
- Для однієї людини – 2 500 – 3 000 євро на місяць.
- Родині з двох дорослих – 3 500 – 4 000 євро на місяць.
- Для сім'ї з дітьми – від 4 500 євро, залежно від кількості дітей та їхнього віку.
Важливо розуміти, що це лише базовий рівень, який забезпечує відносний комфорт: це дозволить покрити оренду невеликої квартири, комунальні послуги, харчування, транспорт та мати невеликий запас на дозвілля і заощадження.
Для створення фінансової подушки безпеки та можливості інвестувати у своє майбутнє краще мати ще вищий дохід.