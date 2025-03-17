Самая большая статья расходов в Канаде – это аренда жилья. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ukraine Pulse.

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Обратите внимание. Канада продлила статус временной защиты для украинских беженцев. Они имеют право подать заявление на продление своего статуса до 31 марта 2026 года.

Цены на проживание в Канаде

Рынок недвижимости в Канаде довольно напряженный, а особенно в мегаполисах, где спрос значительно превышает предложение. Средняя стоимость аренды квартиры с одной спальней составляет от 1 100 до 1300 евро в месяц, в зависимости от района. Квартира с тремя спальнями – 1 600 – 2 000 евро в месяц.

Многие канадцы выбирают жить с друзьями или коллегами, чтобы уменьшить расходы на аренду. Другие предпочитают небольшие города, ведь там ниже цены, чем в Торонто или Ванкувере.

По коммунальным услугам, то с октября по апрель в этой стране довольно большие расходы на отопление. Кроме того, канадцы платят отдельно за многие услуги, которые в некоторых странах включены в стоимость аренды:

Электричество, отопление, вода, вывоз мусора для квартиры 85 квадратных метров: 137 евро в месяц;

Интернет (60+ Мбит/с): 55 евро в месяц;

Мобильная связь с пакетом 10+ гигабайтов данных: 42 евро в месяц.

Относительно цен на продукты, то для полноценного питания семье из двух взрослых понадобится примерно 600 – 800 евро в месяц, если готовить дома.



Канадцы часто покупают продукты по скидкам / Pexels

Местные жители часто покупают продукты во время распродаж, используют купоны и программы лояльности супермаркетов, что позволяет сэкономить 15 – 20%.

Также следует учесть дополнительные расходы, такие как транспорт и развлечения.

Месячный проездной на общественный транспорт – примерно 70 евро, 1 литр бензина – 1,00 евро. Обед на двоих в ресторане средней ценовой категории – 64 евро. А вот ясли или частный детский сад стоит 723 евро в месяц за одного ребенка.

Сколько нужно зарабатывать в Канаде

Учитывая приведенные выше расходы, минимальный доход для жизни в Канаде должен составлять:

Для одного человека – 2 500 – 3 000 евро в месяц.

– 2 500 – 3 000 евро в месяц. Семье из двух взрослых – 3 500 – 4 000 евро в месяц.

– 3 500 – 4 000 евро в месяц. Для семьи с детьми – от 4 500 евро, в зависимости от количества детей и их возраста.

Важно понимать, что это лишь базовый уровень, который обеспечивает относительный комфорт: это позволит покрыть аренду небольшой квартиры, коммунальные услуги, питание, транспорт и иметь небольшой запас на досуг и сбережения.

Для создания финансовой подушки безопасности и возможности инвестировать в свое будущее лучше иметь еще более высокий доход.