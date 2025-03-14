В рубрике "Вы стеснялись – мы спросили" 24 Канал общается с представителями разных профессий. Мы задаем им те вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы, но не решились спросить. На этот раз мы пообщались с менеджером обувного магазина в Канаде Ольгой Симанович. Она рассказала о том, как проходила адаптация в этой стране и, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.

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Ольга проживает в небольшом городе Ошава, который примерно в 60 километрах к востоку от Торонто. Сейчас девушка работает менеджером в обувном магазине – она любит свою работу и часто записывает сторис о том, как проходит ее день. Однако, прежде чем получить эту должность, девушке пришлось тяжело работать.



Ольга Симанович / Фото из инстаграма @misschyvonas

О переезде и поиске работы в Канаде

Как вы оказались в Канаде?

Я родом из Львова, в мае будет три года как я в Канаде (как быстро летит время). Все очень банально и просто – у меня здесь живет бабушка и тетя, вот благодаря последней я здесь сейчас и проживаю. Если бы не тетя, то меня бы здесь не было.

Как вам удалось найти работу?

Это не первое мое место работы. Сначала я работала сервером в одном из банкетных залов Ошавы (эту работу мне предложила моя тетя). Следующая моя работа была в фаст-фуде мексиканской кухни. Эту работу я нашла через коллегу, которая работала со мной в банкетном зале.

А сейчас я работаю менеджером в обувном магазине. Эта работа сама меня нашла: когда я работала в мексиканском фаст-фуде, то ко мне подошла девушка и предложила работу в обувном магазине, в котором она была менеджером.

Я работала некоторое время в должности консультанта, а потом в какой-то момент нужно было менеджера в магазин. А поскольку я себя очень хорошо показала, как работник, мне предложили эту позицию.

Очень повезло, хорошая работа. Но было бы интересно услышать о преимуществах и недостатках вашей деятельности, если это не секрет, конечно.

Конечно, не секрет. Да, повезло, но есть много моментов, в принципе, как и в каждой работе.

В моей работе преимуществом является то, что я фактически сама себе создаю расписание работы – что хорошо. А еще возможность карьерного роста, коммуникация с людьми – я это обожаю.

А вот недостатки: работа в выходные и праздники, нужно решать конфликтные ситуации с клиентами и иметь дело с не всегда адекватными людьми.



Магазин, в котором работает Ольга / Фото с фейсбук-страницы Scarpini Shoes

Интересные истории из работы в обувном магазине

Возможно, имеете какую-то интересную историю или случай, связанные с вашей сферой деятельности?

Был обычный день в магазине, когда вбегает человек – полностью запыхавшийся, с галстуком, болтающимся на шее, и глазами, полными паники. Он подбегает ко мне и выпаливает:

– Мне нужны классические туфли! Прямо сейчас!

– Хорошо, а какой размер?

– Не знаю!

– Как это не знаете?!

– Они не мне, а жениху! Уже свадьба через час, а он оставил свои туфли дома... В другом городе!

Я, не теряя времени, хватаю несколько пар классических туфель и даю ему. Мужчина берет одну пару, нервно смотрит на нее и спрашивает:

– А они хорошо бегают?

– То есть?

– Ну... Если он передумает жениться, то сможет ли быстро убегать?

Я еле сдерживала смех, но профессионально ответила: "Это самая удобная модель, но если вдруг убежит – могу дать пару на размер больше, чтобы было тяжелее бежать".

Мужчина на секунду задумался, потом рассмеялся и взял стандартный размер. Через несколько дней я увидела в instagram фото этой свадьбы – жених стоял в туфлях из моего магазина, а невеста держала его за руку... Крепко. Очень крепко. И я подумала: "Ну, хотя бы обувь не подвела".

Надо же такое, что удалось угадать с размером! Но концовка очень милая.

В основном самый популярный размер для мужчин это 43 и 44, поэтому я решила ткнуть пальцем в небо и надеюсь, что угадала.

А так в целом на этой работе много удивлений. Например, была девушка, которая круто выглядит, но ее ноги так убийственно "пахли", что надо было "одевать противогаз".

Или приходят люди, которые хотят обменять обувь, но эта обувь не из нашего магазина. Или клиенты, что приходят поговорить по телефону, – это очень удивляет и бесит, потому что это проявление неуважения.

Кстати меня удивляет, что некоторые женщины с Востока спрашивают у своих мужей, могут ли они поменять или купить обувь для самой себя. Лично меня это убивает, как феминистку. Тоже было открытие, что многие люди не знают своего размера и подбирают слишком большую или слишком маленькую обувь, и не хотят прислушиваться к консультанту... И эпично, когда клиенты хотят "купить Ferrari по цене Таврии".

У многих людей проблемы с ногами и им тяжело подбирать обувь. И печально, что обувь в основном стандартная (она может быть очень узкой или неудобной). Было у меня две клиентки, у которых был разный размер ног (правая нога – 36 размера, а левая – 38 или 39, кажется).

Ох, чуть не забыла. Бывают мужчины, которые ищут обувь на каблуках для себя. И это прекрасно. Это круто, что люди не боятся быть собой. Я радуюсь, что это нормально и хочу, чтобы в Украине также люди не боялись выражать себя и свой стиль.

Кстати, что делать в таком случае, когда ноги разные? 2 пары продаете или есть опция, что можно продать отдельно? В Украине не слышала о таком.

Продаем две пары, иногда делаем скидку на вторую пару, если есть такая возможность. На самом деле и я никогда раньше не слышала о таком. И в конце концов у всех нас одна нога длиннее другой, просто это не так видно.

Об адаптации в Канаде

А скажите, как было у вас с английским, когда приехать в Канаду?

На самом деле я думала, что у меня неплохой английский, потому что перед тем я работала в сфере обслуживания. И поскольку во Львове было много туристов, то я имела возможность общаться на английском.

Но когда я приехала в Канаду этого английского было недостаточно, поэтому я учила английский дополнительно. В первый год эмиграции у меня было две работы и английский 4 раза в неделю.



Ошава, Ольга на берегу озера Онтарио / Инстаграм @misschyvonas

А как вас приняло население, удалось ли найти друзей? И если да, это украинцы или канадцы?

Да, у меня есть хорошие знакомые, была подруга из Индии, из Мексики и из Канады. Сейчас, к сожалению, у меня не лучший период, потому что я немного выгорела, поскольку работала нон-стоп. И теперь за это расплачиваюсь. Так что снова работаю над социализацией, потому что людям нужны люди.

У меня есть знакомые и из Украины, я стараюсь не ограничиваться в общении с кем-либо. Если человек классный – неважно, из какой он страны.

Приезд в Канаду был нормальный, и опять же я обязана своей тете, которая мне нереально помогла. Потому что весь быт был на ней, в мои обязанности входило учиться и ходить на работу, что максимально упростило мне жизнь.

Нравится ли вам Ошава и стоит ли туда поехать, например, тем, кто проживает в Торонто?

Ошава – неплохой маленький город, но все зависит от того, что ты ищешь. Если возможности и карьерный рост (если это не фриланс), то, наверное, Торонто будет лучшим выбором.

Если любишь спокойствие и размеренную жизнь, то лучше выбирать город Ошава или даже что-то еще меньше.

По моему субъективному мнению – маленькие городки для тех, кто никуда не спешит. Мне кажется, что в таких городках классно встречать старость, потому что никто никуда не спешит, нет стресса, ты просто наслаждаешься жизнью.



Центр Ошавы / Википедия

Плюсы и минусы жизни в Канаде

А удалось ли где-то побывать, кроме Ошавы? Возможно, есть места, которые особенно понравились или которые хочется посетить?

Да, поскольку Торонто недалеко от Ошавы, то я иногда там бываю. Была в нескольких городах и городках Канады. Посетила Ниагарский водопад несколько раз.

На самом деле первый раз, когда я была на водопаде, то это было волшебно. А когда это уже 3 или 4 раз, ты думаешь себе: "Ну вода да и вода", но там действительно красиво.



Ольга на Ниагарском водопаде / Фото из инстаграма @misschyvonas

Хочу путешествовать по Канаде, но для этого нужно больше финансов и больше выходных... И в Канаде, если ты не умеешь водить машину и живешь не в большом городе, то это немного беда. Автобусы здесь конечно есть, но здесь не лучшая транспортная развязка, да и пешком ты везде не зайдешь, к сожалению.

Есть ли что-то, что удивило вас по приезде в Канаду, как украинку?

Удивило то, что люди, которые здесь родились, у которых есть украинские корни, – хорошо говорят на украинском языке.

Я помню, как встретила одну женщину и мы с ней говорили на английском, а потом она поняла, что я украинка и перешла со мной говорить на украинский. В тот момент это меня так тронуло.

В Канаде очень большая украинская диаспора и здесь очень открытые люди. Но я не могу сказать, что в Украине не так. И в Канаде, и в Украине есть замечательные люди, которые поддерживают друг друга.

Еще странная штука – я когда прилетела, то заметила, что вода в унитазе сливается в другую сторону.

И, как по мне, здесь продукты с менее ярким вкусом, чем в Украине. Кстати, о продуктах – здесь можно купить уже готовые маринованные яйца в уксусе, это меня точно удивило.

А есть какие-то украинские продукты, которых лично вам больше всего не хватает в Канаде?

Хм... Интересный вопрос. Иногда хочется чипсов. Вроде странно, потому что в Канаде много снеков, но для меня здесь странные вкусы, например – чипсы со вкусом уксуса... Ох, еще я бы хотела прийти в магазин и купить уже приготовленный салат "Шуба" или печеночный торт.

Что бы вы посоветовали украинцам, которые планируют переехать в Канаду?

Мой совет для людей, которые хотят переехать в любую страну мира: не бойтесь, развивайтесь и идите к своей цели. И главное, учите язык, который вам пригодится в этой стране, – это очень важно.

Разговор о профессии: ранее мы пообщались с моряком, он опроверг самые распространенные мифы о своей профессии.