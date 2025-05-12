Влаштуватися у Британії стане важче: країна значно посилила імміграційні вимоги

Уряд Великої Британії значно посилить правила імміграційної системи. Тепер переїхати до Британії стане в рази важче.

Також іноземці тепер не зможуть влаштуватися доглядальниками. Про це пише 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Нові імміграційні правила Великої Британії

Офіс прем'єр-міністра Кіра Стармера розповів про нові імміграційні правила. Відтепер отримати візу в Англію стане важче, якщо людина їде не з метою туризму.

Зокрема мовиться про такі зміни:

усі дорослі залежні мігранти повинні будуть продемонструвати базове знання англійської;

постійне місце проживання стане доступним лише після 10 років перебування у країні – і лише за умови "реального внеску в економіку та суспільство";

всі імміграційні маршрути, зокрема робота, навчання та возз'єднання сімей, будуть посилені;

наймання працівників сфери догляду з-за кордону припинять. Тим, хто вже в країні, дозволять подовжити перебування та змінити роботодавця;

низькокваліфіковані візи скоротять на 50 000 з наступного року;

депортації іноземних злочинців будуть прискорені.

Стармер наголосив, що поселення у Великій Британії "має бути привілеєм, а не правом".

Хто отримає перевагу в отриманні дозволу

Міністерка внутрішніх справ Єветт Купер заявила, що уряд прагне пов'язати міграційну політику з реальними потребами британського ринку праці.

Тому для деяких іноземців будуть і переваги. Для деяких професій, зокрема в будівництві, охороні здоров'я, інженерії та штучному інтелекті, діятимуть прискорені маршрути.