Также иностранцы теперь не смогут устроиться сиделками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Новые иммиграционные правила Великобритании

Офис премьер-министра Кира Стармера рассказал о новых иммиграционных правилах. Отныне получить визу в Англию станет труднее, если человек едет не с целью туризма.

В частности говорится о таких изменениях:

все взрослые зависимые мигранты должны будут продемонстрировать базовое знание английского;

постоянное место жительства станет доступным только после 10 лет пребывания в стране – и только при условии "реального вклада в экономику и общество";

все иммиграционные маршруты, в частности работа, обучение и воссоединение семей, будут усилены;

наем работников сферы ухода из-за рубежа прекратят. Тем, кто уже в стране, позволят продлить пребывание и сменить работодателя;

низкоквалифицированные визы сократят на 50 000 со следующего года;

депортации иностранных преступников будут ускорены.

Стармер отметил, что поселение в Великобритании "должно быть привилегией, а не правом".

Кто получит преимущество в получении разрешения

Министр внутренних дел Еветт Купер заявила, что правительство стремится связать миграционную политику с реальными потребностями британского рынка труда.

Поэтому для некоторых иностранцев будут и преимущества. Для некоторых профессий, в частности в строительстве, здравоохранении, инженерии и искусственном интеллекте, будут действовать ускоренные маршруты.