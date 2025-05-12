Также иностранцы теперь не смогут устроиться сиделками. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
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Новые иммиграционные правила Великобритании
Офис премьер-министра Кира Стармера рассказал о новых иммиграционных правилах. Отныне получить визу в Англию станет труднее, если человек едет не с целью туризма.
В частности говорится о таких изменениях:
- все взрослые зависимые мигранты должны будут продемонстрировать базовое знание английского;
- постоянное место жительства станет доступным только после 10 лет пребывания в стране – и только при условии "реального вклада в экономику и общество";
- все иммиграционные маршруты, в частности работа, обучение и воссоединение семей, будут усилены;
- наем работников сферы ухода из-за рубежа прекратят. Тем, кто уже в стране, позволят продлить пребывание и сменить работодателя;
- низкоквалифицированные визы сократят на 50 000 со следующего года;
- депортации иностранных преступников будут ускорены.
Стармер отметил, что поселение в Великобритании "должно быть привилегией, а не правом".
Кто получит преимущество в получении разрешения
Министр внутренних дел Еветт Купер заявила, что правительство стремится связать миграционную политику с реальными потребностями британского рынка труда.
Поэтому для некоторых иностранцев будут и преимущества. Для некоторых профессий, в частности в строительстве, здравоохранении, инженерии и искусственном интеллекте, будут действовать ускоренные маршруты.