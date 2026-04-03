Чому у Страсний тиждень жінки в Іспанії одягаються у чорне

Страсний тиждень (Semana Santa) в Іспанії – один із найважливіших релігійних періодів у році, який передує Великодню. У ці дні іспанські міста наповнюються процесіями, музикою та особливою атмосферою скорботи й урочистості.

Одна з помітних деталей святкування – жінки, одягнені в чорне. Чому так відбувається – розповіли експерти Barcelona Tourist Guide.

Чому жінки одягають чорні речі?

Такий образ має глибоке символічне значення і є частиною давніх іспанських традицій. Чорний колір у католицькій культурі традиційно асоціюється з жалобою. Під час Страсного тижня він символізує скорботу за стражданнями та смертю Ісуса Христа. Саме тому жінки вдягають чорний одяг, демонструючи повагу до подій, які згадуються в ці дні.

Особливою частиною вбрання є мантилья – мереживна накидка, яку носять на голові. Вона закріплюється спеціальним гребенем (peineta), що створює елегантний і впізнаваний силует. Такий образ часто можна побачити під час процесій у великих містах, зокрема в Севільї або Малазі.

Жінки, які беруть участь у цих подіях, називаються mantillas і є частиною релігійних братств. У багатьох містах жінки у чорному супроводжують релігійні процесії:

вони несуть свічки,

йдуть поруч із платформами зі статуями святих,

підтримують урочисту атмосферу.

Такі процесії можуть тривати годинами і збирають тисячі глядачів – як місцевих жителів, так і туристів.

Яке значення має ця традиція?

Як пише National Geographic, попри релігійне коріння, ця традиція стала також важливою частиною культурної спадщини Іспанії. Вбрання жінок у чорному виглядає водночас стримано і вишукано, підкреслюючи особливу атмосферу Страсного тижня.

На відміну від багатьох інших держав, де Великдень асоціюється з яскравими кольорами та святковим настроєм, в Іспанії перша частина святкування проходить у більш стриманій і навіть скорботній атмосфері. Саме тому чорний одяг тут виглядає природно і доречно.

Раніше ми писали, що Великдень у Польщі – це поєднання релігійних традицій і сімейного святкування. Однією з головних звичаїв є освячення великоднього кошика у Велику суботу. До нього кладуть символічні продукти – яйця, хліб, ковбасу, сіль та хрін, кожен із яких має своє значення та пов'язаний із достатком, здоров'ям і життям.

Святкування продовжується у неділю родинним сніданком, а вже в понеділок настає один із найвеселіших днів – так званий "мокрий понеділок". У цей день люди обливають одне одного водою, що символізує очищення, оновлення та прихід весни. Ця традиція особливо популярна серед молоді й часто перетворюється на справжні водяні розваги.