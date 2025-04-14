Великодні ярмарки у Польщі: де і коли їх влаштують цього року

Великодні ярмарки створені для того, щоб забезпечити відвідувачам яскраву атмосферу, наповнену духом святкового періоду. Відвідувачі можуть ознайомитися з різноманітними декоративними аксесуарами та поласувати традиційними смаколиками.

Під час цих заходів також відбуваються майстер-класи, на яких можна долучитися до писанкарства та дізнатися про секрети випікання пасок. У 2025 році великодні ярмарки відбудуться в кількох містах Польщі – де і коли 24 Канал розповідає нижче.

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Де і коли влаштують великодні ярмарки у Польщі

Чимало ярмарок напередодні Великодня пройшли цими вихідними, зокрема, мовиться про такі міста як Варшава, Гданськ, Познань, Бидгощ, Вроцлав та Люблін. Але в інших польських містах святкові ятки залишаться аж до самого Великодня, тому ще є час відвідати тематичні заходи.

Катовіце

Коли: з 4 по 21 квітня з 10:00 до 20:00

Де: Rynek, Katowice

На ярмарку було встановлено близько 50 яток з виробами народних промислів та великодніми продуктами, а також окрема зона з їжею.

Крім того, на ярмарку працюють атракціони для дітей, такі як карусель та електропоїзд, а також декоративні декорації, де відвідувачі можуть зробити яскраві кадри.

Краків

Коли: з 10 до 21 квітня з 10:00 до 20:00

Де: Rynek Główny, Kraków

У Кракові теж відбувається щорічний великодній ярмарок, на який з'їхалися продавці з усієї Польщі та з-за кордону, в тому числі й з України. Цього року близько 95 учасників демонструють свою продукцію на ярмарку.

Окрім комерції, захід має на меті підтримати благодійні зусилля. Організатори оголосили про надання безплатних стендів для учасників з Києва, а також для різних організацій, що займаються підтримкою людей з інвалідністю.

Лодзь

Коли: з 28 березня до 18 квітня з 10:00 до 20:00

Де: ulica Drewnowska 58, Łódź (Manufaktura)

Лодзь теж не залишився без традиційного заходу. На ярмарку відвідувачі можуть оглянути 20 яток, що пропонують різноманітні регіональні делікатеси, великодні сувеніри, прикраси та інші вироби ручної роботи.

Великодній ярмарок у Лодзі: дивіться відео

Також на ярмарку можна придбати великодню випічку, зокрема бабки, паски, мазурки та сирники.

Білосток

Цього року польське місто Білосток пропонує аж 2 великодні ярмарки:

Ярмарок на площі Пілсудського

Коли: з 12 по 18 квітня з 10:00 до 17:00

Де: ulica Elektryczna 12, Białystok (Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego)

Кампанія #КупуйСвідомо, організована місцевими лідерами, має на меті продемонструвати різноманітні якісні регіональні продукти. Відвідувачі мають можливість придбати унікальні ремісничі вироби, зокрема свічки, кераміку, традиційні великодні "пальми", натуральну косметику, а також широкий вибір писанок, у тому числі від страусів.

На заході також відбудуться майстер-класи та розважальні заходи для дітей, зокрема, надувні гірки.

Ярмарок на вулиці Андерса

Коли: з 12 по 19 квітня з 7:00 до 14:00

Де: ulica Gen. Władysława Andersa 40, Białystok

На цьому ярмарку місцеві майстри теж продають великодні вироби та пропонують скуштувати різноманітні регіональні страви.

До слова, часто після світ хочеться привезти з дому смаколики, але не всі можна перевозити через кордон – які продукти заборонено ввозити в Польщу.