Після 144 років будівництва: у Барселоні відкрилася найвища церковна вежа у світі

Саграда Фамілія, величний храм у Барселоні, будується вже 144 роки. Будівництво планували завершити цьогоріч, до сторіччя загибелі головного архітектора, Антоніо Гауді – але проєкт виявився настільки масштабним, що його довелося продовжити аж до 2035 року.

10 червня Папа Лев відвідав Собор Святого Сімейства (Саграда Фамілія) у Барселоні та відкрив найновіший з високих геометричних шпилів, пише Reuters. Це робить модерністську споруду, спроєктовану Антоніо Гауді, найвищою церквою у світі.

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Що відомо про відкриття Вежі Ісуса Христа?

Нова вежа, яку офіційно освятив та відкрив Папа Римський вчора, висотою сягає 172,5 метра. Нагорі вона увінчана п'ятиповерховим керамічним хрестом, який видно з усієї столиці Каталонії.

На месі з нагоди відкриття Папа назвав церкву "архітектурним шедевром" і зауважив, що навіть той факт, що базиліка все ще не завершена, не псує її краси. Натомість це має нагадувати вірянам, що "християнське життя – це завжди подорож".

Те, що храм все ще будуватиметься протягом 10 років, не заважає туристам відвідувати його. Окрім того, саме продаж квитків фінансує поточне будівництво. Тільки торік церкву відвідали рекордні 4,9 мільйона людей.

Наразі завершення базиліки, що має три фасади в різних архітектурних стилях та 18 веж, натхненних природою, планується на 2035 рік, попри спроби завершити будівництво до 2026 – сторіччя від смерті архітектора, Антоніо Гауді.

Лев – це вже третій Папа, що відвідав базиліку під час будівництва.



У Саграда Фамілія відкрилася ще одна вежа / Фото Pexels

Чому базиліка Саграда Фамілія будується так довго?

Гауді, архітектор собору, був побожним католиком та працював над церквою понад 40 років, аж до своєї смерті в трамвайній аварії в 1926 році. Він заявляв, що хоче створити церкву для всіх, "біблію у камені" – і саме через це на стінах можна зустріти зображення місцевих жителів та сцени з повсякденного життя, а не тільки традиційні релігійні образи.

І попри те, що після 144 років будівництва церква нарешті досягла своєї максимальної висоти, все ще потрібно побудувати парадні сходи, що вже викликають чимало суперечок через місцевих. Для того, аби розташувати їх перед базилікою, доведеться переселити від 1000 до 10 000 людей – залежно від того, як саме реалізують план.