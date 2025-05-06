Невиправдано: туристка об'їхала майже всю Італію й назвала 2 міста, в які нізащо не повернеться

Італія залишається одним з найпопулярніших напрямків для туристів з усього світу. Вона приваблює відвідувачів багатою історією, приголомшливою архітектурою, вишуканою кухнею та сприятливим кліматом.

Мандрівниця Елісон Ван Глад з 2016 року здійснила три поїздки в Італію. За цей час вона встигла відвідати 21 населений пункт у різних частинах країни, і тепер назвала 4 місця, куди їй хотілося б повернутися, а також 2 міста, куди не хоче їхати знову. Про це пише 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Туристка визначила для себе найкращі міста Італії

Зокрема, Елісон точно повернулася б до Флоренції, Верони, Катанії та Чінкве-Терре.

Відтоді, як я жила у Флоренції у 2016 році, я поверталася туди двічі. У цьому місті, яке є столицею регіону Тоскана, так багато всього, що можна полюбити,

– каже мандрівниця.

Тим, хто приїжджає у Флоренцію вперше, рекомендує залишитися щонайменше на 4 дні, щоб вивчити музеї міста і місцеві ринки.



Досвідчена туристка повернулася б у Флоренцію / Фото Unsplash

У Вероні чарівна атмосфера викликає відчуття казки, а в Катанії, на Сицилії, відвідувачі можуть насолодитися захопливими видами на гору Етна. Регіон також славиться своєю самобутньою гастрономією та вином, що пояснюється унікальними якостями вулканічного ґрунту.

Своєю чергою національний парк Чінкве-Терре пропонує виняткові можливості для піших прогулянок для любителів активного відпочинку.

Чінкве-Терре ідеально підходить для тих, хто хоче відпочити в яскравій атмосфері, насолодитися традиційною італійською культурою або дослідити п'ять приморських селищ за один день,

– додала Елісон.

Туристка рекомендує починати свій похід з найпівденнішого села Ріомаджоре і прямувати на північ, щоб насолодитися краєвидами, які відкриваються вздовж стежки.

В ці 2 міста туристка не повернеться

Разом з тим, вона не має бажання знову їхати в Неаполь і Венецію.

Під час самостійної подорожі мандрівниця досліджувала Неаполь двічі, зупиняючись щоразу в різних кінцях міста.



В Неаполь дівчина не повернеться / Фото Unsplash

Хоча вона висловила задоволення від знаменитої неаполітанської піци, пересування пішки розлогою горбистою місцевістю викликало певні труднощі. Хоча місцева система метро є зручним засобом пересування, вона також є гарячою точкою для кишенькових крадіжок.

Так само сталося і з Венецією – однієї поїздки їй достатньо. Елісон розкритикувала місцеву кухню, назвавши її не надто апетитною, і наголосила на завищених цінах на їжу, атракціони та сувеніри порівняно з іншими італійськими містами.

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