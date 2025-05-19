На Канарах масштабні протести проти туристів: люди масово вийшли на вулиці

В Іспанії на Канарських островах люди протестують проти надмірного туризму. Місцеві жителі вийшли на вулиці під гаслом "Канарські острови мають межу".

На протести вийшли тисячі людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Чого вимагають протестувальники

За офіційними даними, кожного місяця Канарські острови відвідують понад 1 мільйон іноземних туристів, тоді як місцеве населення становить лише 2,2 мільйона людей.

Минулого літа, у 2024 році, Іспанія зафіксувала рекордний наплив туристів. Очікується, що цього літа їх буде ще більше.

Населення, яке вже не перший рік протестує проти надмірного туризму, вимагає владу захистити місцевих жителів від зростання цін на житло, заторів на дорогах і перевантаження служб.

18 травня тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці головних островів архіпелагу і в декількох містах материкової Іспанії. Вони тримали прапори та скандували гасло "Канарські острови мають межу".

Протести проти туризму на Канарах: дивіться відео

Схожі протести відбувалися на Канарських островах минулого року. Крім того, проти надмірного туризму виступають і в інших популярних містах Іспанії, зокрема у Барселоні та на Майорці.