У Туреччині вигадали нову шахрайську схему для туристів: може втрапити кожен

Британець, який відпочивав у Туреччині, натрапив на шахрайську схему. Він поділився своїм досвідом й розповів, як місцеві водії таксі можуть "розводити" туристів на гроші.

Блогер Джош Дейлі зізнався, що нещодавно став жертвою афери в Анталії. Про це чоловік розповів на своїй сторінці у тіктоці, повідомляє 24 Канал.

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Нова шахрайська схема у Туреччині

Джош Дейлі розповів, що заздалегідь забронював транспорт з аеропорту Анталії до готелю. Коли його забрало таксі, то водій запропонував безплатний напій для нього та його супутника – 2 банки дешевшого пива. Після кількох уточнень водій запевнив туриста, що за напої не потрібно буде доплачувати, тож Джош погодився.

Мандрівнику стало приємно й він вирішив, що по приїзду віддячить таксисту щедрими чайовими. Він подумав, що дасть водієві 200 лір, що навіть перевищує вартість цих напоїв.

Дістався готелю, даю йому 200, а він сказав: "Ні, ні, ні – 800". Він намагався стягнути з мене 800 лір, що, на мою думку, становить приблизно 16 фунтів стерлінгів, за дві банки неймовірно дешевого пива. І він став дуже агресивним,

– розповів мандрівник.

Джош відмовився платити за пиво, яке, як йому обіцяли, є безплатним. Тоді таксист почав погрожувати, що відвезе його в готель і там "розбереться", однак турист залишався на своєму, тому так і зробили.

У підсумку таксист прийшов у готель, у якому зупинився Джош. Однак після розмови з персоналом він просто взяв 200 лір та пішов.

Тепер мандрівник закликає бути обережними. Він радиться не брати "безоплатні" напої у таксистів, а якщо таке і трапилось з вами, то не вестися на погрози, а їхати в готель та розбиратися там.