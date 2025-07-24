Не Болгарія: назвали найдешевший курорт Європи
- Мармарис у Туреччині названо найдешевшим курортом Європи через низьку вартість місцевої валюти.
- Три страви для сім'ї з чотирьох осіб коштують 67,67 фунта стерлінга, а пляшка води 16 пенсів через низькі ціни в Мармарисі.
- Сонячний берег у Болгарії та Алгарве у Португалії займають друге і третє місця за доступністю.
Експерти назвали найдешевший курорт для туристів. Низька вартість життя, сімейного відпочинку та приголомшливі краєвиди роблять цей напрямок фаворитом для мандрівників.
Низькі ціни на цьому курорті зумовлені низькою вартістю місцевої валюти – мовиться про Мармарис у Туреччині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Travel and Tour World.
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Чому Мармарис – найкращий варіант для сімей?
Експерти заявили, що Мармарис – ідеальне місце для сімей з обмеженим бюджетом. Наприклад:
- Три страви для двох дорослих та двох дітей, враховуючи вино, пиво та безалкогольні напої, коштують 67,67 фунта стерлінга (3 742 гривні);
- Півторалітрова пляшка мінералки у супермаркеті – 16 пенсів (9 гривень).
- Пляшка Coca-cola коштує 1,81 фунта стерлінгів (102 гривня).
- Спрей від комах – 2,61 фунта стерлінгів (148 гривень).
Такі низькі ціни зумовлені низькою вартістю турецької валюти – ліри.
Загалом курорти Туреччини значно дешевші за європейські. Однак друге та третє місце у рейтингу за доступністю відпочинку посіли міста Сонячний берег у Болгарії та Алгарве у Португалії.