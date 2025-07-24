Не Болгарія: назвали найдешевший курорт Європи

Експерти назвали найдешевший курорт для туристів. Низька вартість життя, сімейного відпочинку та приголомшливі краєвиди роблять цей напрямок фаворитом для мандрівників.

Низькі ціни на цьому курорті зумовлені низькою вартістю місцевої валюти – мовиться про Мармарис у Туреччині. Про це пише 24 Канал із посиланням на Travel and Tour World.

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Чому Мармарис – найкращий варіант для сімей?

Експерти заявили, що Мармарис – ідеальне місце для сімей з обмеженим бюджетом. Наприклад:

Три страви для двох дорослих та двох дітей, враховуючи вино, пиво та безалкогольні напої, коштують 67,67 фунта стерлінга (3 742 гривні);

Півторалітрова пляшка мінералки у супермаркеті – 16 пенсів (9 гривень).

Пляшка Coca-cola коштує 1,81 фунта стерлінгів (102 гривня).

Спрей від комах – 2,61 фунта стерлінгів (148 гривень).

Такі низькі ціни зумовлені низькою вартістю турецької валюти – ліри.



Мармарис / Pexels

Загалом курорти Туреччини значно дешевші за європейські. Однак друге та третє місце у рейтингу за доступністю відпочинку посіли міста Сонячний берег у Болгарії та Алгарве у Португалії.